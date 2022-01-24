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"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами
"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами - РИА Новости, 24.01.2022
"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами
Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:38
2022-01-24T15:38
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космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
союз мс
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск, сообщается на Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос"."Дата старта: 18 марта 2022 в 18.55 мск", - указано в сообщении.В дублирующий экипаж вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Впервые за несколько лет экипаж корабля будет состоять полностью из российских космонавтов. Их ожидает полугодовая экспедиция на МКС и шесть-семь выходов в открытый космос.
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в мире, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), союз мс, россия
15:38 24.01.2022
 
"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами

"Роскосмос": "Союз-МС-21" с тремя российскими космонавтами отправится к МКС 18 марта

© Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : Роскосмос/Космический центр "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Байконур
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск, сообщается на Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
"Дата старта: 18 марта 2022 в 18.55 мск", - указано в сообщении.
В дублирующий экипаж вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Впервые за несколько лет экипаж корабля будет состоять полностью из российских космонавтов. Их ожидает полугодовая экспедиция на МКС и шесть-семь выходов в открытый космос.
Плавучий космодром Морской старт - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 07:15
"Роскосмос" ищет зарубежного партнера для эксплуатации "Морского старта"
 
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