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"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами
"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами - РИА Новости, 24.01.2022
"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами
Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:38
2022-01-24T15:38
2022-01-24T15:38
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск, сообщается на Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос"."Дата старта: 18 марта 2022 в 18.55 мск", - указано в сообщении.В дублирующий экипаж вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Впервые за несколько лет экипаж корабля будет состоять полностью из российских космонавтов. Их ожидает полугодовая экспедиция на МКС и шесть-семь выходов в открытый космос.
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в мире, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), союз мс, россия
"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами
"Роскосмос": "Союз-МС-21" с тремя российскими космонавтами отправится к МКС 18 марта