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"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами

"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами - РИА Новости, 24.01.2022

"Роскосмос" назвал дату запуска "Союза" с тремя российскими космонавтами

Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:38

2022-01-24T15:38

2022-01-24T15:38

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пилотируемый корабль "Союз-МС-21", в основной экипаж которого войдут Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, отправится к МКС 18 марта в 18.55 мск, сообщается на Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос"."Дата старта: 18 марта 2022 в 18.55 мск", - указано в сообщении.В дублирующий экипаж вошли Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Впервые за несколько лет экипаж корабля будет состоять полностью из российских космонавтов. Их ожидает полугодовая экспедиция на МКС и шесть-семь выходов в открытый космос.

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