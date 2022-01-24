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Синоптики прогнозируют сильный снег и грозу в Сочи

Синоптики прогнозируют сильный снег и грозу в Сочи - РИА Новости, 24.01.2022

Синоптики прогнозируют сильный снег и грозу в Сочи

Гроза и сильный снег ожидаются в Сочи в во вторник, сообщает в понедельник пресс-служба местной мэрии. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:43

2022-01-24T14:43

2022-01-24T14:44

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СОЧИ, 24 янв – РИА Новости. Гроза и сильный снег ожидаются в Сочи в во вторник, сообщает в понедельник пресс-служба местной мэрии."По прогнозам синоптиков, в течение суток 25 января 2022 года на территории Сочи ожидается снег, гроза. На дорогах гололедица", – говорится в релизе.В предгорных районах тоже будут сильные метели. Так что не исключено налипание снега на проводах и деревьях, передает ведомство. В настоящее время на курорте установилась пасмурная погода, местами идет дождь, а температура воздуха составляет плюс четыре градуса.

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