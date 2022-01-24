https://ria.ru/20220124/sobaki-1769282764.html

Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак

Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак - РИА Новости, 24.01.2022

Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак

Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:31

2022-01-24T16:31

2022-01-24T16:48

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей, заявил спикер палаты Вячеслав Володин."Совет Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей… в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным и создание приютов."Выработкой предложений займется рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды", - добавил Володин.В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Самым резонансным из них стало происшествие в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769212681.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф