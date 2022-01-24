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Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак
Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак - РИА Новости, 24.01.2022
Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак
Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:31
2022-01-24T16:48
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей, заявил спикер палаты Вячеслав Володин."Совет Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей… в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства", - написал Володин в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным и создание приютов."Выработкой предложений займется рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды", - добавил Володин.В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Самым резонансным из них стало происшествие в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.
https://ria.ru/20220124/napadenie-1769212681.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф
16:31 24.01.2022 (обновлено: 16:48 24.01.2022)
 
Госдума подготовит поправки по проблеме нападения бродячих собак

Спикер Госдумы Володин пообещал подготовить поправки по проблеме нападения бродячих собак

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Пленарное заседание Госдумы РФ
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Госдума в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
"Совет Думы поручил подготовить изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей… в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства", - написал Володин в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным и создание приютов.
"Выработкой предложений займется рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды", - добавил Володин.
В воскресенье глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить идеи, как законодательно обезопасить людей от бродячих собак. За последнее время произошло уже несколько нападений бездомных собак на людей. Самым резонансным из них стало происшествие в селе Домна в Забайкалье, где 22 января животные загрызли семилетнюю девочку.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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