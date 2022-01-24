https://ria.ru/20220124/sneg-1769320822.html
Снегоуборочная техника на улицах Москвы
Снегоуборочная техника на улицах Москвы - РИА Новости, 24.01.2022
Снегоуборочная техника на улицах Москвы
После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!
2022-01-24T20:09
2022-01-24T20:09
2022-01-24T20:09
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Снегоуборочная техника на улицах Москвы
После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!
2022-01-24T20:09
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PT1M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снегопад в москве, москва
Снегоуборочная техника на улицах Москвы
После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!
2022-01-24T20:09
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PT1M58S
Снегоуборочная техника на улицах Москвы
После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!