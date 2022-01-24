Снегоуборочная техника на улицах Москвы

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

После каждого снегопада на дорогах появляются ОНИ. Их плуги расчищают нам путь в новый день, спасая от снежных завалов. Пришло время узнать, что входит в рабочий день водителя снегоуборочной техники, и как он его проводит. Заводите грузовики. Поехали!