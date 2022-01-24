https://ria.ru/20220124/snbo-1769270053.html
Зеленский проведет заседание СНБО Украины
Зеленский проведет заседание СНБО Украины - РИА Новости, 24.01.2022
Зеленский проведет заседание СНБО Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:24
2022-01-24T15:24
2022-01-24T15:37
в мире
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владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба СНБО."Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17.00 (18.00 мск.) в помещении офиса президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании будут рассмотрены вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии коронавирусной инфекции и так далее", - говорится в сообщении СНБО в Facebook.Ранее МИД Великобритании заявил, что российские спецслужбы якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. Сам Мураев опроверг, что может стать лидером "марионеточного режима Кремля". Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о введении санкций СНБО Украины в отношении Мураева в повестке совета нет.
https://ria.ru/20220124/provokatsii-1769259126.html
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в мире, украина, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
15:24 24.01.2022 (обновлено: 15:37 24.01.2022)
Зеленский проведет заседание СНБО Украины
Президент Украины Зеленский проведет заседание СНБО в понедельник