https://ria.ru/20220124/siriya-1769211150.html

Боррель назвал ситуацию в Сирии "забытой войной"

Боррель назвал ситуацию в Сирии "забытой войной" - РИА Новости, 24.01.2022

Боррель назвал ситуацию в Сирии "забытой войной"

Главы МИД стран Европейского союза будут обсуждать ситуацию в Сирии, поскольку это "забытая война", заявил перед началом встречи глав евродипломатии Жозеп... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:46

2022-01-24T10:46

2022-01-24T10:46

война в сирии

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сирия

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД стран Европейского союза будут обсуждать ситуацию в Сирии, поскольку это "забытая война", заявил перед началом встречи глав евродипломатии Жозеп Боррель."Мы обсудим также Сирию, потому что Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии", - сообщил он.Ранее европейский источник сообщил журналистам, что главы МИД ЕС на очередном совещании обсудят "динамику" вокруг конфликта в Сирии. Источник добавил, что с министрами планирует также встретиться спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. По его словам, "конфликт с военной и стратегической точки зрения сейчас находится в стагнации, нет никаких серьезных изменений на линии фронта уже порядка двух лет". Политический процесс заблокирован, никаких подвижек на пути в выполнение резолюции ООН 2254, есть предложение поэтапного урегулирования, которое Педерсен обсудит с министрами, отметил источник.ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией. Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.В Сирии 26 мая прошли президентские выборы. Башар Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%. Боррель ранее заявил, что, по оценке Евросоюза, президентские выборы в Сирии не отвечали критериям демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.

https://ria.ru/20220124/patrulirovanie-1769192227.html

https://ria.ru/20220122/siriya-1769093988.html

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в мире, сирия, евросоюз, жозеп боррель