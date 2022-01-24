Боррель назвал ситуацию в Сирии "забытой войной"
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал обсудить ситуацию в Сирии, назвав ее "забытой войной"
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Главы МИД стран Европейского союза будут обсуждать ситуацию в Сирии, поскольку это "забытая война", заявил перед началом встречи глав евродипломатии Жозеп Боррель.
"Мы обсудим также Сирию, потому что Сирия - это забытая война, мы должны подумать о Сирии", - сообщил он.
Ранее европейский источник сообщил журналистам, что главы МИД ЕС на очередном совещании обсудят "динамику" вокруг конфликта в Сирии. Источник добавил, что с министрами планирует также встретиться спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. По его словам, "конфликт с военной и стратегической точки зрения сейчас находится в стагнации, нет никаких серьезных изменений на линии фронта уже порядка двух лет". Политический процесс заблокирован, никаких подвижек на пути в выполнение резолюции ООН 2254, есть предложение поэтапного урегулирования, которое Педерсен обсудит с министрами, отметил источник.
ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией. Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.
В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.
В Сирии 26 мая прошли президентские выборы. Башар Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%. Боррель ранее заявил, что, по оценке Евросоюза, президентские выборы в Сирии не отвечали критериям демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.