Швейцария не планирует эвакуировать дипломатов из Киева
Швейцария не планирует эвакуацию сотрудников посольства из Киева
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн
ЦЮРИХ (Швейцария), 24 янв - РИА Новости. Швейцария обеспокоена ростом напряженности вокруг Украины, но на данный момент не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Киеве, сообщила РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального департамента иностранных дел (МИД) Леа Цюрхер.
"Швейцария обеспокоена ростом напряженности. Эвакуация посольства Швейцарии в Киеве на данный момент не планируется", - заявила Цюрхер в ответ на запрос РИА Новости. Она добавила, что министерство регулярно оценивает ситуацию с безопасностью на Украине.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.