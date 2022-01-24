https://ria.ru/20220124/shveytsariya-1769291147.html

Швейцария не планирует эвакуировать дипломатов из Киева

Швейцария не планирует эвакуировать дипломатов из Киева - РИА Новости, 24.01.2022

Швейцария не планирует эвакуировать дипломатов из Киева

Швейцария обеспокоена ростом напряженности вокруг Украины, но на данный момент не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Киеве, сообщила РИА... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:19

2022-01-24T17:19

2022-01-24T17:19

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ЦЮРИХ (Швейцария), 24 янв - РИА Новости. Швейцария обеспокоена ростом напряженности вокруг Украины, но на данный момент не планирует эвакуацию сотрудников своего посольства в Киеве, сообщила РИА Новости официальный представитель швейцарского Федерального департамента иностранных дел (МИД) Леа Цюрхер.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220124/evakuatsiya-1769252034.html

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