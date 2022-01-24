В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом
Депутат Никонов: шум вокруг Украины нужен Западу для усиления военного присутствия
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что шум по поводу освещения ситуации с Украиной был нужен для того, чтобы усилить военное присутствие НАТО на границах с Россией.
По данным газеты New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Издание пишет, что в субботу высокопоставленные представители минобороны представили президенту несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации.
"НАТО распространил заявление, в котором сообщается об отправке дополнительных сил альянса в Восточную Европу на фоне "наращивания военной мощи России". Вот очень четкий и конкретный ответ на наше мирное требование - вывести натовские войска из Восточной Европы", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь в Вашингтоне могут уже не трудиться с письменным ответом на предложения России о сохранении стратегической стабильности и нераспространении НАТО – "и так все ясно".
"И ясно, для чего нужен был весь шум по поводу Украины: усилить военное присутствие на наших границах. Ясно, кто агрессор - очередные борцы за мировое господство "высшей расы". История ничему их не научила", - заявил Никонов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.