https://ria.ru/20220124/shum-1769279993.html

В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом

В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом - РИА Новости, 24.01.2022

В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом

Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что шум по поводу освещения ситуации с Украиной был нужен для того, чтобы... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:14

2022-01-24T16:14

2022-01-24T16:14

политика

украина

вячеслав никонов

нато

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597724190_0:225:2901:1857_1920x0_80_0_0_17a8a874212e78730676db2f4b185454.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что шум по поводу освещения ситуации с Украиной был нужен для того, чтобы усилить военное присутствие НАТО на границах с Россией.По данным газеты New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Издание пишет, что в субботу высокопоставленные представители минобороны представили президенту несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации."НАТО распространил заявление, в котором сообщается об отправке дополнительных сил альянса в Восточную Европу на фоне "наращивания военной мощи России". Вот очень четкий и конкретный ответ на наше мирное требование - вывести натовские войска из Восточной Европы", - написал Никонов в своем Telegram-канале.По его словам, теперь в Вашингтоне могут уже не трудиться с письменным ответом на предложения России о сохранении стратегической стабильности и нераспространении НАТО – "и так все ясно"."И ясно, для чего нужен был весь шум по поводу Украины: усилить военное присутствие на наших границах. Ясно, кто агрессор - очередные борцы за мировое господство "высшей расы". История ничему их не научила", - заявил Никонов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/javelin-1769249346.html

https://ria.ru/20220124/nastuplenie-1769265064.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, вячеслав никонов, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия