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В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом
В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом - РИА Новости, 24.01.2022
В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом
Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что шум по поводу освещения ситуации с Украиной был нужен для того, чтобы... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:14
2022-01-24T16:14
политика
украина
вячеслав никонов
нато
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что шум по поводу освещения ситуации с Украиной был нужен для того, чтобы усилить военное присутствие НАТО на границах с Россией.По данным газеты New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Издание пишет, что в субботу высокопоставленные представители минобороны представили президенту несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации."НАТО распространил заявление, в котором сообщается об отправке дополнительных сил альянса в Восточную Европу на фоне "наращивания военной мощи России". Вот очень четкий и конкретный ответ на наше мирное требование - вывести натовские войска из Восточной Европы", - написал Никонов в своем Telegram-канале.По его словам, теперь в Вашингтоне могут уже не трудиться с письменным ответом на предложения России о сохранении стратегической стабильности и нераспространении НАТО – "и так все ясно"."И ясно, для чего нужен был весь шум по поводу Украины: усилить военное присутствие на наших границах. Ясно, кто агрессор - очередные борцы за мировое господство "высшей расы". История ничему их не научила", - заявил Никонов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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политика, украина, вячеслав никонов, нато, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
16:14 24.01.2022
 
В Госдуме назвали причину эскалации вокруг Украины Западом

Депутат Никонов: шум вокруг Украины нужен Западу для усиления военного присутствия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что шум по поводу освещения ситуации с Украиной был нужен для того, чтобы усилить военное присутствие НАТО на границах с Россией.
По данным газеты New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность разместить тысячи военных США, корабли и авиацию в Прибалтике и Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины. Издание пишет, что в субботу высокопоставленные представители минобороны представили президенту несколько вариантов действий. Среди них - отправка от тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью "десятикратного увеличения" их численности в случае ухудшения ситуации.
"НАТО распространил заявление, в котором сообщается об отправке дополнительных сил альянса в Восточную Европу на фоне "наращивания военной мощи России". Вот очень четкий и конкретный ответ на наше мирное требование - вывести натовские войска из Восточной Европы", - написал Никонов в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь в Вашингтоне могут уже не трудиться с письменным ответом на предложения России о сохранении стратегической стабильности и нераспространении НАТО – "и так все ясно".
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"И ясно, для чего нужен был весь шум по поводу Украины: усилить военное присутствие на наших границах. Ясно, кто агрессор - очередные борцы за мировое господство "высшей расы". История ничему их не научила", - заявил Никонов.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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