https://ria.ru/20220124/shtammy-1769242301.html
Глава ВОЗ оценил риск появления новых штаммов коронавируса
Глава ВОЗ оценил риск появления новых штаммов коронавируса - РИА Новости, 24.01.2022
Глава ВОЗ оценил риск появления новых штаммов коронавируса
На глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:23
2022-01-24T13:23
2022-01-24T13:23
распространение коронавируса
в мире
воз
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 24 янв – РИА Новости. На глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник."Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что "омикрон" будет последним штаммом, который завершит пандемию. Напротив, на глобальном уровне созданы идеальные условия для появления новых вариантов. Потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов остается крайне высоким", - сказал он.
https://ria.ru/20220123/pandemiya-1768633983.html
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в мире, воз, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
Глава ВОЗ оценил риск появления новых штаммов коронавируса
Глава ВОЗ Гебрейесус: в мире созданы идеальные условия для появления новых штаммов