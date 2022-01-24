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СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой
СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой - РИА Новости, 24.01.2022
СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой
Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в школе в Калужской области, где трое семиклассников издевались над пятиклассником, сообщает СУСК России по РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:16
2022-01-24T17:25
происшествия
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в школе в Калужской области, где трое семиклассников издевались над пятиклассником, сообщает СУСК России по региону.По данным местных СМИ, в школе в городе Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили пятиклассника в туалет, били его и унижали. Министр образования региона Александр Аникеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что зачинщик акции – мальчик, находящийся под опекой, администрация школы предпринимает меры по переводу его на домашнее обучение. По словам министра, еще один подросток переведен на домашнее обучение, третий - исключен из школы и выехал за пределы Калужской области.СУСК России по Калужской области сообщило в понедельник о возбуждении уголовного дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетнего). Следственное управление подчеркивает, что 13-летнему зачинщику инцидента может грозить помещение в воспитательную колонию.Сообщается, что следователи допросили всех участников произошедшего, педагогов и родителей учеников. "В рамках расследования устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению такого поступка, и принимаются меры к их разрешению и нейтрализации. С учащимися школы проводятся мероприятия воспитательного и профилактического характера", - информирует следственное управление.
https://ria.ru/20211216/izbienie-1764031560.html
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происшествия, калужская область, россия
17:16 24.01.2022 (обновлено: 17:25 24.01.2022)
 
СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой

СК возбудил дело после издевательств семиклассников над пятиклассником в школе под Калугой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в школе в Калужской области, где трое семиклассников издевались над пятиклассником, сообщает СУСК России по региону.
По данным местных СМИ, в школе в городе Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили пятиклассника в туалет, били его и унижали. Министр образования региона Александр Аникеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что зачинщик акции – мальчик, находящийся под опекой, администрация школы предпринимает меры по переводу его на домашнее обучение. По словам министра, еще один подросток переведен на домашнее обучение, третий - исключен из школы и выехал за пределы Калужской области.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 13:05
На Кубани проверят сообщения об избиении мальчика в школе
СУСК России по Калужской области сообщило в понедельник о возбуждении уголовного дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетнего). Следственное управление подчеркивает, что 13-летнему зачинщику инцидента может грозить помещение в воспитательную колонию.
Сообщается, что следователи допросили всех участников произошедшего, педагогов и родителей учеников. "В рамках расследования устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению такого поступка, и принимаются меры к их разрешению и нейтрализации. С учащимися школы проводятся мероприятия воспитательного и профилактического характера", - информирует следственное управление.
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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