https://ria.ru/20220124/shkolniki-1769290729.html

СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой

СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой - РИА Новости, 24.01.2022

СК возбудил дело после избиения пятиклассника подростками под Калугой

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в школе в Калужской области, где трое семиклассников издевались над пятиклассником, сообщает СУСК России по РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:16

2022-01-24T17:16

2022-01-24T17:25

происшествия

калужская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в школе в Калужской области, где трое семиклассников издевались над пятиклассником, сообщает СУСК России по региону.По данным местных СМИ, в школе в городе Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили пятиклассника в туалет, били его и унижали. Министр образования региона Александр Аникеев опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что зачинщик акции – мальчик, находящийся под опекой, администрация школы предпринимает меры по переводу его на домашнее обучение. По словам министра, еще один подросток переведен на домашнее обучение, третий - исключен из школы и выехал за пределы Калужской области.СУСК России по Калужской области сообщило в понедельник о возбуждении уголовного дела по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера в отношении малолетнего). Следственное управление подчеркивает, что 13-летнему зачинщику инцидента может грозить помещение в воспитательную колонию.Сообщается, что следователи допросили всех участников произошедшего, педагогов и родителей учеников. "В рамках расследования устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению такого поступка, и принимаются меры к их разрешению и нейтрализации. С учащимися школы проводятся мероприятия воспитательного и профилактического характера", - информирует следственное управление.

https://ria.ru/20211216/izbienie-1764031560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/sugrob-1767804012.html

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происшествия, калужская область, россия