https://ria.ru/20220124/shkola-1769219061.html

Школы в Северной Осетии переведут на удаленку

Школы в Северной Осетии переведут на удаленку - РИА Новости, 24.01.2022

Школы в Северной Осетии переведут на удаленку

Школы и средние профессиональные учреждения образования в Северной Осетии переходят на дистанционный формат обучения, то же рекомендовано вузам, сообщил глава... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:21

2022-01-24T11:21

2022-01-24T11:38

распространение коронавируса

общество

республика северная осетия - алания

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коронавирус в россии

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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Школы и средние профессиональные учреждения образования в Северной Осетии переходят на дистанционный формат обучения, то же рекомендовано вузам, сообщил глава региона Сергей Меняйло."Предварительно решения следующие, которые мы должны обсудить и принять соответствующие нормативные акты, - это перевод с завтрашнего дня на дистанционное обучение всех классов, учреждений среднего профессионального образования. Однозначно вузам рекомендуем перейти на обучение с применением дистанционных технологий. Дополнительное образование и спортивные школы приостанавливают деятельность пока с 25 по 29 января", - сказал Меняйло на совещании.При этом в школах будут сформированы дежурные классы для детей, чьи родители не могут оставить работу, детей из малоимущих семей обеспечат продуктовыми наборами, детские сады продолжат работать, там рекомендовано усилить контроль за соблюдением противоэпидемических требований.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769218628.html

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общество, республика северная осетия - алания, коронавирус covid-19, коронавирус в россии