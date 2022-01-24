https://ria.ru/20220124/shenbakh-1769303355.html
Немцы признали правоту поддержавшего Россию адмирала
Немцы поддержали слова адмирала Шенбаха о России и Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Немцы признали правоту поддержавшего Россию адмирала
Читатели немецкой газеты Zeit возмутились отставкой главы военно-морских сил страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха после слов о принадлежности Крыма. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:24
2022-01-24T18:24
2022-01-24T18:24
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Zeit возмутились отставкой главы военно-морских сил страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха после слов о принадлежности Крыма.Издание опубликовало новость об уходе военного с поста после того, как он назвал Крым навсегда российским и призвал уважать президента Владимира Путина. Кроме того, Шенбах заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, так как не выполняет необходимые условия.Посетители сайта назвали слова вице-адмирала правдивыми и выразили недовольство его отставкой."Человек просто правду сказал, глава ВМС Германии сделал правильный анализ. Такую стратегическую дальновидность встретишь нечасто", — написал chatty1974."Я не эксперт по России, но то, что сказал господин Шёнбах, кажется мне разумным", — прокомментировал SweetDreams.Jjkoeln считает, что находясь на посту вице-адмиралу не стоило делать таких заявлений, но при этом согласился с ними.Аналогичной позиции придерживается и Handyglas."Этот человек прав, но высказался не в том месте. Рекомендую ему идти в политику", — написал он.Еще один читатель заявил, что Шенбах проявил большую компетентность, чем от него ждали политики и журналисты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20220124/otstavka-1769286006.html
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в мире, украина, германия, нато, россия
Немцы поддержали слова адмирала Шенбаха о России и Украине
Читатели Zeit поддержали ушедшего в отставку из-за слов о Крыме главу ВМС Германии Шенбаха