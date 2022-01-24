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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/sequel-1768977408.html
Warner Bros. спустя почти 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории"
Warner Bros. спустя почти 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории" - РИА Новости, 24.01.2022
Warner Bros. спустя почти 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории"
Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983), сообщает Deadline. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:40
2022-01-24T06:40
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983), сообщает Deadline. Режиссером проекта выбрали Клэя Кэйтиса, создавшего картину "Рождественские хроники" и ее продолжение. Ник Шенк ("Гран Торино", "Судья") напишет сценарий, а продюсером будет Винс Вон.В сиквеле действие происходит примерно через 30 лет после первой части — в 1970-х годах. Уже взрослый Ральфи возвращается в родной дом, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество, подобное тому, которое у него было в детстве. Ожидается, что главную роль исполнит Питер Биллингсли, а его маму сыграет Джули Хагерти.Дата премьеры сиквела пока не объявлена. Известно, что он выйдет на HBO MAx. Оригинальный фильм вышел в 1983 году. События в нем разворачиваются в 1940-е годы. Девятилетний Ральфи просит на Рождество винтовку Красного Наездника. Однако мама отказывает ему в этом. Главный герой обращается за помощью к Санте.
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новости культуры, кино и сериалы
06:40 24.01.2022
 
Warner Bros. спустя почти 40 лет снимет сиквел "Рождественской истории"

Студии Warner Bros.и Legendary спустя почти 40 лет снимут сиквел "Рождественской истории"

© Christmas Tree Films (1983)Кадр из фильма "Рождественская история"
Кадр из фильма Рождественская история
© Christmas Tree Films (1983)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Студии Legendary и Warner Bros. заключили сделку, чтобы создать сиквел комедийного фильма "Рождественская история" (1983), сообщает Deadline.
Режиссером проекта выбрали Клэя Кэйтиса, создавшего картину "Рождественские хроники" и ее продолжение. Ник Шенк ("Гран Торино", "Судья") напишет сценарий, а продюсером будет Винс Вон.
В сиквеле действие происходит примерно через 30 лет после первой части — в 1970-х годах. Уже взрослый Ральфи возвращается в родной дом, чтобы подарить своим детям волшебное Рождество, подобное тому, которое у него было в детстве.
Ожидается, что главную роль исполнит Питер Биллингсли, а его маму сыграет Джули Хагерти.
Дата премьеры сиквела пока не объявлена. Известно, что он выйдет на HBO MAx.
Оригинальный фильм вышел в 1983 году. События в нем разворачиваются в 1940-е годы. Девятилетний Ральфи просит на Рождество винтовку Красного Наездника. Однако мама отказывает ему в этом. Главный герой обращается за помощью к Санте.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
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