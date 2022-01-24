https://ria.ru/20220124/sderzhivanie-1769334972.html

В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России

В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России - РИА Новости, 24.01.2022

В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России

США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины, заявила... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T22:24

2022-01-24T22:24

2022-01-24T22:39

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее", - сказала она на брифинге.США и их союзники грозят России беспрецедентными санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/isterika-1769260355.html

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в мире, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато