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В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России
В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России - РИА Новости, 24.01.2022
В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России
США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины, заявила... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T22:24
2022-01-24T22:39
в мире
сша
россия
киев
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее", - сказала она на брифинге.США и их союзники грозят России беспрецедентными санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, сша, россия, киев, дмитрий песков, нато
22:24 24.01.2022 (обновлено: 22:39 24.01.2022)
 
В США считают угрозу санкции эффективным средством для сдерживания России

Белый дом считает угрозу санкций эффективным средством для сдерживания России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее", - сказала она на брифинге.
США и их союзники грозят России беспрецедентными санкциями в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:43
Истерика США и НАТО по Украине обрамлена ложью и фейками, заявил Песков
 
В миреСШАРоссияКиевДмитрий ПесковНАТО
 
 
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