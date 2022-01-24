Британия подготовила пакет экономических санкций против России
Великобритания подготовила пакет "жестких" экономических санкций против России
Здание МИД Великобритании в Лондоне
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Великобритания подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай обострения обстановки вокруг Украины и готова к любому сценарию развития ситуации, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.
"Наше посольство в Киеве функционирует в полном объеме, но важно, чтобы мы были готовым к любым сценариям… Великобритания на передовой относительно оказания поддержки Украине с точки зрения предоставления вооружение оборонительного характера, экономической поддержки, кроме того у нас есть готовый пакет жестких экономических санкций в случае вторжения России". – заявила Трасс.
Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, но при этом посольство продолжает работать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.