https://ria.ru/20220124/sanktsii-1769324784.html

Британия подготовила пакет экономических санкций против России

Британия подготовила пакет экономических санкций против России - РИА Новости, 24.01.2022

Британия подготовила пакет экономических санкций против России

Великобритания подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай обострения обстановки вокруг Украины и готова к любому сценарию развития... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:51

2022-01-24T20:51

2022-01-24T20:51

в мире

украина

великобритания

нато

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лиз трасс

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ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Великобритания подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай обострения обстановки вокруг Украины и готова к любому сценарию развития ситуации, заявила глава британского МИД Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News."Наше посольство в Киеве функционирует в полном объеме, но важно, чтобы мы были готовым к любым сценариям… Великобритания на передовой относительно оказания поддержки Украине с точки зрения предоставления вооружение оборонительного характера, экономической поддержки, кроме того у нас есть готовый пакет жестких экономических санкций в случае вторжения России". – заявила Трасс.Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания начала выводить часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации в стране, но при этом посольство продолжает работать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

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в мире, украина, великобритания, нато, россия, лиз трасс