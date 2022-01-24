15:54 24.01.2022 (обновлено: 16:40 24.01.2022)
СМИ: страны ЕС планируют расширить санкционный список по Крыму
СМИ: страны Евросоюза планируют расширить список санкций по Крыму
Флаг ЕС. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует расширить санкционный список по Крыму, добавив в него пять лиц или организаций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ посольства ФРГ в Брюсселе.
По данным издания, санкции инициировали представители Литвы, Болгарии, Румынии, Дании и других стран на встрече рабочей группы стран ЕС в прошлый понедельник. Санкции задуманы, по словам их сторонников, как "необходимый ответ России в силу продолжающейся русификации аннексированных районов". Какие лица или организации в него попадут не уточняется - такая информация держится в секрете, чтобы потенциальные цели санкций не приняли заранее контрмеры.
Представители Германии, Италии и Финляндии сделали оговорки со своей стороны, заявив о необходимости анализа принимаемого решения. Германия уже провела такую оценку и одобрила принятие новых санкции, пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию. Представитель ФРГ на следующем заседании рабочей группы поддержит санкции.
Как отмечает издание, решение о точном масштабе санкций в случае нападения России на Украину пока не принято, западные политики рассчитывают подождать и выяснить намерения президента РФ Владимира Путина, чтобы откалибрировать реакцию в соответствии с "тяжестью российской агрессии", а кроме того, они хотят, чтобы российские власти не знали, что произойдет в случае нападения на Украину, чтобы сделать последствия "непрогнозируемыми". "Мы не будем вешать ценник на возможные действия России. Это бы создало преимущество для Путина", - заявил Spiegel высокопоставленный дипломат ЕС.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.