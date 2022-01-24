Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/sanktsii-1769275492.html
СМИ: страны ЕС планируют расширить санкционный список по Крыму
СМИ: страны ЕС планируют расширить санкционный список по Крыму - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: страны ЕС планируют расширить санкционный список по Крыму
Евросоюз планирует расширить санкционный список по Крыму, добавив в него пять лиц или организаций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ посольства... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:54
2022-01-24T16:40
в мире
республика крым
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_0:151:2916:1791_1920x0_80_0_0_f0ef1f040789c2823cec4b2101dc318a.jpg
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует расширить санкционный список по Крыму, добавив в него пять лиц или организаций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ посольства ФРГ в Брюсселе.По данным издания, санкции инициировали представители Литвы, Болгарии, Румынии, Дании и других стран на встрече рабочей группы стран ЕС в прошлый понедельник. Санкции задуманы, по словам их сторонников, как "необходимый ответ России в силу продолжающейся русификации аннексированных районов". Какие лица или организации в него попадут не уточняется - такая информация держится в секрете, чтобы потенциальные цели санкций не приняли заранее контрмеры.Представители Германии, Италии и Финляндии сделали оговорки со своей стороны, заявив о необходимости анализа принимаемого решения. Германия уже провела такую оценку и одобрила принятие новых санкции, пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию. Представитель ФРГ на следующем заседании рабочей группы поддержит санкции.Как отмечает издание, решение о точном масштабе санкций в случае нападения России на Украину пока не принято, западные политики рассчитывают подождать и выяснить намерения президента РФ Владимира Путина, чтобы откалибрировать реакцию в соответствии с "тяжестью российской агрессии", а кроме того, они хотят, чтобы российские власти не знали, что произойдет в случае нападения на Украину, чтобы сделать последствия "непрогнозируемыми". "Мы не будем вешать ценник на возможные действия России. Это бы создало преимущество для Путина", - заявил Spiegel высокопоставленный дипломат ЕС.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/kultura-1769180229.html
https://ria.ru/20220124/sanktsii-1769227515.html
республика крым
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755782094_164:0:2752:1941_1920x0_80_0_0_705f1e2394e43ec5f896836da53e6a4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, германия
15:54 24.01.2022 (обновлено: 16:40 24.01.2022)
 
СМИ: страны ЕС планируют расширить санкционный список по Крыму

СМИ: страны Евросоюза планируют расширить список санкций по Крыму

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаг ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз планирует расширить санкционный список по Крыму, добавив в него пять лиц или организаций, сообщает издание Spiegel со ссылкой на документ посольства ФРГ в Брюсселе.
По данным издания, санкции инициировали представители Литвы, Болгарии, Румынии, Дании и других стран на встрече рабочей группы стран ЕС в прошлый понедельник. Санкции задуманы, по словам их сторонников, как "необходимый ответ России в силу продолжающейся русификации аннексированных районов". Какие лица или организации в него попадут не уточняется - такая информация держится в секрете, чтобы потенциальные цели санкций не приняли заранее контрмеры.
Представители Германии, Италии и Финляндии сделали оговорки со своей стороны, заявив о необходимости анализа принимаемого решения. Германия уже провела такую оценку и одобрила принятие новых санкции, пишет Spiegel со ссылкой на собственную информацию. Представитель ФРГ на следующем заседании рабочей группы поддержит санкции.
Как отмечает издание, решение о точном масштабе санкций в случае нападения России на Украину пока не принято, западные политики рассчитывают подождать и выяснить намерения президента РФ Владимира Путина, чтобы откалибрировать реакцию в соответствии с "тяжестью российской агрессии", а кроме того, они хотят, чтобы российские власти не знали, что произойдет в случае нападения на Украину, чтобы сделать последствия "непрогнозируемыми". "Мы не будем вешать ценник на возможные действия России. Это бы создало преимущество для Путина", - заявил Spiegel высокопоставленный дипломат ЕС.
Эрик Земмур - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
00:57
Кандидат в президенты Франции призвал отменить антироссийские санкции
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
12:02
В МИД Дании допустили введение "невиданных ранее" санкций против России
 
В миреРеспублика КрымГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
Лента новостейМолния
Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно