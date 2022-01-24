https://ria.ru/20220124/sanktsii-1769227515.html

В МИД Дании допустили введение "невиданных ранее" санкций против России

В МИД Дании допустили введение "невиданных ранее" санкций против России - РИА Новости, 24.01.2022

В МИД Дании допустили введение "невиданных ранее" санкций против России

Страны Евросоюза готовы отреагировать невиданными ранее санкциями, если "Россия вторгнется на Украину", заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:02

2022-01-24T12:02

2022-01-24T12:45

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ЦЮРИХ, 24 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы отреагировать невиданными ранее санкциями, если "Россия вторгнется на Украину", заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод."Нет сомнений в том, что мы готовы решительно отреагировать всеобъемлющими санкциями, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется на Украину", - сказал Кофод перед началом заседания глав МИД ЕС в Брюсселе.Он отметил, что речь идет о всеобъемлющих политических и экономических санкциях. По его словам, меры будут гораздо более суровыми, чем те, что были введены против России в 2014 году.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220117/sanktsii-1768288746.html

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768754253.html

https://ria.ru/20220120/ugrozy-1768706780.html

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в мире, украина, дания, евросоюз, ситуация в днр и лнр, россия