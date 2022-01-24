12:02 24.01.2022 (обновлено: 12:45 24.01.2022)
В МИД Дании допустили введение "невиданных ранее" санкций против России
Глава МИД Дании Кофод допустил введение "невиданных ранее" санкций против России
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ЦЮРИХ, 24 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза готовы отреагировать невиданными ранее санкциями, если "Россия вторгнется на Украину", заявил глава МИД Дании Йеппе Кофод.
Он отметил, что речь идет о всеобъемлющих политических и экономических санкциях. По его словам, меры будут гораздо более суровыми, чем те, что были введены против России в 2014 году.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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