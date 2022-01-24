https://ria.ru/20220124/samoupravlenie-1769233859.html

Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении

Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении - РИА Новости, 24.01.2022

Комитет Госдумы поддержал проект о местном самоуправлении

Думский комитет по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о местном самоуправлении в России, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:34

2022-01-24T12:34

2022-01-24T12:34

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Думский комитет по государственному строительству и законодательству поддержал законопроект о местном самоуправлении в России, сообщил журналистам глава комитета Павел Крашенинников.Законопроект об организации местного самоуправления в РФ был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.Новым законопроектом об организации местного самоуправления в РФ закрепляется, что местное самоуправление осуществляется в городских и муниципальных округах, а также внутригородских территориях городов федерального значения. Одноуровневая система организации местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению, считают авторы инициативы.Кроме этого, проектом закона усиливается ответственность глав муниципальных образований и местных администраций перед президентом РФ. Одним из оснований для отставки является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Соответствующую инициативу может выдвинуть глава субъекта.Также глава субъекта вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных полномочий.Законопроект также предусматривает, что глава местной администрации замещает муниципальную должность. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.Отмечается, что одноуровневую систему работы местного самоуправления запустят в России 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20211230/samoupravlenie-1766123098.html

https://ria.ru/20211102/samoupravlenie-1757339151.html

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политика, госдума рф, павел крашенинников, андрей клишас, россия