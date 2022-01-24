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https://ria.ru/20220124/saakashvili-1769226078.html
В Тбилиси началось заседание суда по делу Саакашвили о захвате "Имеди"
В Тбилиси началось заседание суда по делу Саакашвили о захвате "Имеди" - РИА Новости, 24.01.2022
В Тбилиси началось заседание суда по делу Саакашвили о захвате "Имеди"
Тбилисский городской суд проводит очередное заседание суда по делу о разгоне акции протеста и захвате телекомпании "Имеди", в котором фигурирует заключенный... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:53
2022-01-24T11:53
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. Тбилисский городской суд проводит очередное заседание суда по делу о разгоне акции протеста и захвате телекомпании "Имеди", в котором фигурирует заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме, не присутствует на заседании."Михаил Саакашвили не присутствует на сегодняшнем суде по состоянию здоровья... Мы планировали ходатайствовать о повторном допросе свидетелей, однако аналогичное требование по другому делу - по делу о "пиджаках" (растрате госсредств - ред.) не было удовлетворено судом, поэтому, возможно, мы пойдем в Конституционный суд, чтобы потребовать счесть неконституционным данное решение", - заявил журналистам адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://radiosputnik.ria.ru/20220120/saakashvili-1768784621.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
11:53 24.01.2022
 
В Тбилиси началось заседание суда по делу Саакашвили о захвате "Имеди"

В Тбилиси началось заседание суда по делу Саакашвили о захвате телекомпании "Имеди"

© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Здание тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 янв - РИА Новости. Тбилисский городской суд проводит очередное заседание суда по делу о разгоне акции протеста и захвате телекомпании "Имеди", в котором фигурирует заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, передает корреспондент РИА Новости.
Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме, не присутствует на заседании.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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"Михаил Саакашвили не присутствует на сегодняшнем суде по состоянию здоровья... Мы планировали ходатайствовать о повторном допросе свидетелей, однако аналогичное требование по другому делу - по делу о "пиджаках" (растрате госсредств - ред.) не было удовлетворено судом, поэтому, возможно, мы пойдем в Конституционный суд, чтобы потребовать счесть неконституционным данное решение", - заявил журналистам адвокат экс-президента Дмитрий Садзаглишвили.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 12:15
Грузинский врач заявил, что Саакашвили нужна психологическая реабилитация
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий Гарибашвили
 
 
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