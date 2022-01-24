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Российский рынок акций упал почти на шесть процентов в основные торги
Российский рынок акций упал почти на шесть процентов в основные торги - РИА Новости, 24.01.2022
Российский рынок акций упал почти на шесть процентов в основные торги
Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом начала пандемии в марте 2020 года,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:21
2022-01-24T19:21
2022-01-24T19:21
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российский рынок акций рухнул в основные торги понедельника по главным биржевым индексам на величины, сравнимые с обвалом начала пандемии в марте 2020 года, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов понедельника обвалился на 5,93%, до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС - на 8,11%, до 1288,17 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,7 рубля, до 79,13 рубля.В ходе торгов индекс Мосбиржи падал до 3158,46 пункта - минимума с 8 декабря 2020 года.
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московская биржа, ртс, акции, россия
Российский рынок акций упал почти на шесть процентов в основные торги
Российский рынок акций упал на 5,93 процента в основные торги