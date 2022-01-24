https://ria.ru/20220124/rubl-1769180537.html
Как Запад может заставить рубль расти
Экономист рассказал, как Запад может заставить рубль расти - РИА Новости, 24.01.2022
Как Запад может заставить рубль расти
Курс рубля продолжает падать по отношению к доллару. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", когда... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T04:19
2022-01-24T04:19
2022-01-24T04:19
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
россия
бкс мир инвестиций
дмитрий бабин
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Курс рубля продолжает падать по отношению к доллару. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин рассказал агентству "Прайм", когда отечественная валюта сможет начать расти – многое здесь зависит от Запада.Устойчивый рост рубля возможен в случае сближения РФ и Запада по ключевым геополитическим проблемам. Инвесторы должны убедиться, что вероятность военной эскалации масштабе настолько мала, что ее можно не рассматривать как реалистичный сценарий развития событий, считает эксперт.По словам Бабина, позитивные сигналы в геополитике могут вызвать укрепление рубля. Однако ситуация на мировых рынках ухудшается из-за непредсказуемого повышения инфляции и реакции центробанков на это явление, отметил экономист.
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экономика, рубль, россия, бкс мир инвестиций, дмитрий бабин
Экономист рассказал, как Запад может заставить рубль расти
Экономист Бабин: перспективы рубля во многом зависят от отношений России с Западом