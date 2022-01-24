03:23 24.01.2022 (обновлено: 03:38 24.01.2022)
Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности"
США рекомендовали не посещать Россию из-за "напряженности" на российско-украинской границе
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.
"Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства", - следует из рекомендаций американского дипведомства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.