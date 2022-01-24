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Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности"
Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности" - РИА Новости, 24.01.2022
Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности"
Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:23
2022-01-24T03:38
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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в мире, сша, россия
03:23 24.01.2022 (обновлено: 03:38 24.01.2022)
 
Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности"

США рекомендовали не посещать Россию из-за "напряженности" на российско-украинской границе

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
"Не посещайте Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан США, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи американским гражданам в России, COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд, терроризма, преследований со стороны российских силовиков и произвольного применения местного законодательства", - следует из рекомендаций американского дипведомства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
03:25
В США заявили, что не считают эскалацию вокруг Украины неизбежной
 
В миреСШАРоссия
 
 
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