https://ria.ru/20220124/rossiya-1769184148.html

Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности"

Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности" - РИА Новости, 24.01.2022

Госдеп рекомендовал не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности"

Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:23

2022-01-24T03:23

2022-01-24T03:38

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госдепартамент США в воскресенье обнародовал обновленные рекомендации по зарубежным поездкам, в которых рекомендовал американским гражданам не посещать Россию ввиду "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220124/eskalatsiya-1769184234.html

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