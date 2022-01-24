https://ria.ru/20220124/rezerv-1769183207.html

Украинцев вооружили древними пулеметами

Украинских резервистов научили обращаться с почти 100-летними пулеметами - РИА Новости, 24.01.2022

Украинцев вооружили древними пулеметами

В Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучают применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, на это в своем Telegram-канале обратил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:01

2022-01-24T03:01

2022-01-24T03:01

в мире

украина

ссср

верховная рада украины

максим бужанский

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. В Киеве бойцов местных сил территориальной обороны обучают применению довоенных пулеметов Дегтярева образца 1927 года, на это в своем Telegram-канале обратил внимание депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский."Вот в этом месте стало интересно, что это за школа пулеметчиков-реконструкторов и под какой боеприпас это чудо техники. В смысле, боеприпас тоже 1927 года, или есть новее, времен Финской войны (1939–1940 годов. – прим. ред.)?" – задался вопросом парламентарий.ДП (Дегтярева пехотный) стал одним из первых образцов стрелкового оружия, созданных в СССР.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие на Украине 1 января. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности страны. Командующий данными силами Юрий Галушкин заявлял, что численность подразделений в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220117/natsionalisty-1768271843.html

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в мире, украина, ссср, верховная рада украины, максим бужанский