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Социологи назвали лидеров президентского рейтинга на Украине
Социологи назвали лидеров президентского рейтинга на Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Социологи назвали лидеров президентского рейтинга на Украине
Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко получили бы наибольшую поддержку на предстоящих выборах главы государства, формально... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:52
2022-01-24T12:52
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
кмис
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко получили бы наибольшую поддержку на предстоящих выборах главы государства, формально они делят первое место, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."Относительно самую высокую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место", - говорится в исследовании, проведенном в декабре и опубликованном в понедельник.Согласно опросу, второе место занимает лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,8%), далее идут лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ Игорь Смешко (9,6%) и сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.Более 60% граждан Украины не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на второй срок, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)."Большинство респондентов (62,5%) не поддерживают то, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают 30,3%", - говорится опросе.Согласно опросу КМИС, который проводился в декабре, против второго срока Зеленского выступали 58,5% украинцев.Опрос проводился с 20 по 21 января методом телефонного интервью, были опрошены 1205 человек на территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,2%.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
https://ria.ru/20220123/sheremet-1769111431.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко, кмис
12:52 24.01.2022
 
Социологи назвали лидеров президентского рейтинга на Украине

Опрос КМИС: Порошенко и Зеленский делят первое место в президентском рейтинге на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Нынешний и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко получили бы наибольшую поддержку на предстоящих выборах главы государства, формально они делят первое место, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
"Относительно самую высокую поддержку имеют Владимир Зеленский (за него проголосовали бы 23,5% среди определившихся с выбором) и Петр Порошенко (20,9%). Разница в поддержке этих кандидатов в рамках статистической погрешности, то есть формально они "делят" первое место", - говорится в исследовании, проведенном в декабре и опубликованном в понедельник.
Согласно опросу, второе место занимает лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,8%), далее идут лидер партии "Сила и честь", экс-глава СБУ Игорь Смешко (9,6%) и сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко (9,3%). Остальные кандидаты имеют более низкую поддержку.
Более 60% граждан Украины не хотят, чтобы президент страны Владимир Зеленский остался на второй срок, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
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"Большинство респондентов (62,5%) не поддерживают то, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Поддерживают 30,3%", - говорится опросе.
Согласно опросу КМИС, который проводился в декабре, против второго срока Зеленского выступали 58,5% украинцев.
Опрос проводился с 20 по 21 января методом телефонного интервью, были опрошены 1205 человек на территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3,2%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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