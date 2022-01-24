https://ria.ru/20220124/reviews-1769222460.html

За что критики хвалят новый сериал создателей "Аббатства Даунтон"

За что критики хвалят новый сериал создателей "Аббатства Даунтон" - РИА Новости, 24.01.2022

За что критики хвалят новый сериал создателей "Аббатства Даунтон"

В Сети появились рецензии на сериал "Позолоченный век". Это новый проект создателя "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза. Над ним он работал почти десять лет —... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:40

2022-01-24T19:40

2022-01-24T19:40

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Сети появились рецензии на сериал "Позолоченный век". Это новый проект создателя "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза. Над ним он работал почти десять лет — идея пришла ему еще в 2012 году."Позолоченный век" — термин, обозначающий последние десятилетия XIX века в Америке, точнее период после окончания Гражданской войны между Севером и Югом. Это было время быстрого экономического и промышленного роста. Тогда стали известны на весь мир такие семьи бизнесменов, как Рокфеллеры, Карнеги и Морганы. Действие в сериале начинается в 1882 году. Среди главных героев супруги Расселы. Глава семьи Джордж (Морган Спектор) — железнодорожный магнат. Он сколотил состояние быстро. Его жена Берта (Кэрри Кун) хочет стать своей в высшем обществе Нью-Йорка. Но завести новых друзей ей было тяжело — "аристократы" с трудом принимали в свой круг нуворишей. Предприниматель и его близкие поселились в шикарном особняке на Пятой авеню. Через дорогу от них — дом сестер Агнес (Кристин Барански) и Ады (Синтия Никсон), представительниц высшего света, о котором грезит Берта. В гости к богатым тетушкам приезжает племянница Мэриан (Луиза Джейкобсон, младшая дочь Мэрил Стрип), ее отец умер, оставив дочери всего 30 долларов.По пути она знакомится с афроамериканкой Пегги (Дене Бентон), мечтающей стать писательницей. Девушки подружились, и Мэриан помогает новой знакомой устроиться секретарем к одной из тетушек, что не нравится слугам в доме. У "Позолоченного века" высокий рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — 84 процента. Оценка была выставлена на основании 31-го отзыва, 26 из них положительные. Только пять журналистов проект раскритиковали. "Бледный отголосок оригинала, который послужил источником вдохновения для создания сериала", — так характеризовал "Позолоченный век" Майк Хейл из New York Times. Он считает, что Феллоуз написал запутанный, небрежный, похожий на карикатуру портрет XIX века в США. И сериал проигрывает "Аббатству Даунтон".Другие авторы не столь категоричны."Фирменная формула исторической мыльной оперы Феллоуза — не для всех. Его новый проект, вероятно, еще больше укрепит уже сложившиеся мнения зрителей о творчестве кинематографиста — здесь есть за что зацепиться как его фанатам, так и недоброжелателям. Тем не менее путешествие через Атлантику, кажется, придало новых сил воображению Феллоуза — "Позолоченный век" может стать его самым амбициозным, если не лучшим сериалом со времен "Аббатства Даунтон", — считает Кэти Россински, пишущая для London Evening Standard."Хорошо это или плохо, но "Позолоченный век" переносит все сильные и слабые стороны "Аббатства Даунтон" в мир янки", — говорит Клинт Уортингтон, публикующийся на сайте RogerEbert.com. По его мнению, сериал прекрасно поставлен. Карли Лейн из Collider отметила пышные наряды, но, по ее мнению, "Позолоченный век" гораздо больше, чем просто красивая картинка. Здесь есть язвительность, интриги и множество персонажей, строящих против друга друг козни и отвечающих колкостью на слишком вежливую улыбку"."Актерский состав столь же безупречен, как и исторические костюмы", — пишет Брайан Лоури в рецензии для CNN. Ему понравилось, как Феллоуз справляется с большим количеством сюжетных линий и прописывает истории даже второстепенных персонажей.Сериал "Позолоченный век" стартует в эфире с 24 января на HBO и Амедиатеке.

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