https://ria.ru/20220124/repetitsiya-1769218929.html

В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022

В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022 - РИА Новости, 24.01.2022

В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022

Накануне вечером на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:37

2022-01-24T11:37

2022-01-24T11:37

россия-китай: главное

олимпийские игры

китай

пекин

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МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Накануне вечером на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр.Участие в ней приняли около 4 тысяч человек. Сама церемония пройдет 4 февраля и продлится чуть более полутора часов. Ее постановщик -- знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу, который в 2008 году уже ставил церемонии открытия и закрытия летних Игр в Пекине. Главная идея шоу приверженность Китая концепции единой судьбы человечества и демонстрация миру "экономичной, безопасной и яркой" Олимпиады. День открытия главного спортивного события совпадает с началом сезона "личунь" традиционного китайского аграрного календаря. В переводе это "Начало весны". По словам постановщика, эта тема так же будет обыграна в церемонии.Глава департамента организации церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022 в Пекине Ван Цзюнь: "Для церемонии мы не привлекали профессиональные труппы и других актеров. Такого состава на предыдущих Олимпийских играх не было никогда. Я думаю, подготовка к этой церемонии открытия запомнится каждому участнику на всю жизнь".

https://ria.ru/20220105/klip-1766656254.html

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олимпийские игры, китай, пекин