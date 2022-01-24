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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220124/repetitsiya-1769218929.html
В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022
В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022 - РИА Новости, 24.01.2022
В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022
Накануне вечером на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:37
2022-01-24T11:37
россия-китай: главное
олимпийские игры
китай
пекин
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МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Накануне вечером на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр.Участие в ней приняли около 4 тысяч человек. Сама церемония пройдет 4 февраля и продлится чуть более полутора часов. Ее постановщик -- знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу, который в 2008 году уже ставил церемонии открытия и закрытия летних Игр в Пекине. Главная идея шоу приверженность Китая концепции единой судьбы человечества и демонстрация миру "экономичной, безопасной и яркой" Олимпиады. День открытия главного спортивного события совпадает с началом сезона "личунь" традиционного китайского аграрного календаря. В переводе это "Начало весны". По словам постановщика, эта тема так же будет обыграна в церемонии.Глава департамента организации церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022 в Пекине Ван Цзюнь: "Для церемонии мы не привлекали профессиональные труппы и других актеров. Такого состава на предыдущих Олимпийских играх не было никогда. Я думаю, подготовка к этой церемонии открытия запомнится каждому участнику на всю жизнь".
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олимпийские игры, китай, пекин
11:37 24.01.2022
 

В Пекине прошла репетиция церемонии открытия Олимпиады-2022

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsРепетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр над стадионом "Птичье гнездо" в Пекине
Репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр над стадионом Птичье гнездо в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Накануне вечером на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине прошла репетиция церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Участие в ней приняли около 4 тысяч человек. Сама церемония пройдет 4 февраля и продлится чуть более полутора часов. Ее постановщик -- знаменитый китайский режиссер Чжан Имоу, который в 2008 году уже ставил церемонии открытия и закрытия летних Игр в Пекине. Главная идея шоу приверженность Китая концепции единой судьбы человечества и демонстрация миру "экономичной, безопасной и яркой" Олимпиады. День открытия главного спортивного события совпадает с началом сезона "личунь" традиционного китайского аграрного календаря. В переводе это "Начало весны". По словам постановщика, эта тема так же будет обыграна в церемонии.
Логотип зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
5 января, 18:04Россия-Китай: Главное
CGTN в Китае выпустила новый клип Зимней Олимпиады 2022
Глава департамента организации церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022 в Пекине Ван Цзюнь: "Для церемонии мы не привлекали профессиональные труппы и других актеров. Такого состава на предыдущих Олимпийских играх не было никогда. Я думаю, подготовка к этой церемонии открытия запомнится каждому участнику на всю жизнь".
 
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