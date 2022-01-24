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Липецкая область
https://ria.ru/20220124/remont-1769291475.html
В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей
В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей - РИА Новости, 24.01.2022
В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей
В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Липецкой области направят 6 миллиардов рублей, из них 1,8 миллиардов - деньги РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:23
2022-01-24T17:22
липецкая область
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липецк
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 янв - РИА Новости. В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Липецкой области направят 6 миллиардов рублей, из них 1,8 миллиардов - деньги федерального бюджета, бдут отремонтированы более трёхсот километров дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В рамках нацпроекта запланирован и ремонт мостов. Помимо мостов в Липецкой агломерации благодаря нацпроекту отремонтируют более 38 километров уличной сети: 19 километров в Липецке, 17,5 километров в Ельце и 1,5 километров в Грязях. В Липецке в план ремонта вошли более 20 участков улиц, расположенных как в центре города, так и в отдалённых районах.В Ельце завершится капитальный ремонт одной из главных улиц города – Коммунаров, будут приведены в порядок также несколько улиц. В Грязях по нацпроекту отремонтируют улицу Гагарина. Благодаря ранней контрактации работы на большинстве объектов начнутся сразу, как это позволит погода.
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елец, липецк, липецкая область, игорь артамонов
17:23 24.01.2022
 

В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛИПЕЦК, 24 янв - РИА Новости. В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Липецкой области направят 6 миллиардов рублей, из них 1,8 миллиардов - деньги федерального бюджета, бдут отремонтированы более трёхсот километров дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
В рамках нацпроекта запланирован и ремонт мостов. Помимо мостов в Липецкой агломерации благодаря нацпроекту отремонтируют более 38 километров уличной сети: 19 километров в Липецке, 17,5 километров в Ельце и 1,5 километров в Грязях. В Липецке в план ремонта вошли более 20 участков улиц, расположенных как в центре города, так и в отдалённых районах.
В Ельце завершится капитальный ремонт одной из главных улиц города – Коммунаров, будут приведены в порядок также несколько улиц. В Грязях по нацпроекту отремонтируют улицу Гагарина. Благодаря ранней контрактации работы на большинстве объектов начнутся сразу, как это позволит погода.
"В регионе уделяется большое внимание строительству и реконструкции дорог и мостов. Мы ежегодно увеличиваем финансирование ремонта, что повышает безопасность движения", – отметил Артамонов.
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 15:31Липецкая область
Жители Липецкой области оценили качество ремонта дорог
 
Липецкая областьЕлецЛипецкЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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