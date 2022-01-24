https://ria.ru/20220124/remont-1769291475.html

В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей

В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей - РИА Новости, 24.01.2022

В Липецкой области в этом году на ремонт дорог направят 6 млрд рублей

В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Липецкой области направят 6 миллиардов рублей, из них 1,8 миллиардов - деньги РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:23

2022-01-24T17:23

2022-01-24T17:22

липецкая область

елец

липецк

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549610_0:218:2868:1831_1920x0_80_0_0_e8938d0fa90548c8c1ba8375f725db88.jpg

ЛИПЕЦК, 24 янв - РИА Новости. В 2022 году на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Липецкой области направят 6 миллиардов рублей, из них 1,8 миллиардов - деньги федерального бюджета, бдут отремонтированы более трёхсот километров дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов.В рамках нацпроекта запланирован и ремонт мостов. Помимо мостов в Липецкой агломерации благодаря нацпроекту отремонтируют более 38 километров уличной сети: 19 километров в Липецке, 17,5 километров в Ельце и 1,5 километров в Грязях. В Липецке в план ремонта вошли более 20 участков улиц, расположенных как в центре города, так и в отдалённых районах.В Ельце завершится капитальный ремонт одной из главных улиц города – Коммунаров, будут приведены в порядок также несколько улиц. В Грязях по нацпроекту отремонтируют улицу Гагарина. Благодаря ранней контрактации работы на большинстве объектов начнутся сразу, как это позволит погода.

https://ria.ru/20220121/otsenka-1768928499.html

елец

липецк

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елец, липецк, липецкая область, игорь артамонов