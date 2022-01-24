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Зеленский призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям
Зеленский призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям - РИА Новости, 24.01.2022
Зеленский призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям
Президент Украины заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии. Владимир Зеленский считает, что пора переходить к... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:50
2022-01-24T19:12
в мире
украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии. Владимир Зеленский считает, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, сообщает пресс-служба офиса президента."Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка… Мы научились &lt;…&gt; сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", — заявил Зеленский на встрече, посвященной Дню внешней разведки Украины.Президент отметил, что информация о планах и действиях другой стороны во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях. Также он подчеркнул важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и Украину никто не использовал в своих интересах."Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности", — сказал Зеленский.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кремль не раз отвергал обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи наших границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220123/ermak-1768922657.html
https://ria.ru/20220121/ukraina-1768984124.html
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в мире, украина, владимир зеленский
14:50 24.01.2022 (обновлено: 19:12 24.01.2022)
 
Зеленский призвал внешнюю разведку перейти к наступательным действиям

Президент Украины Зеленский призвал внешнюю разведку переходить к наступательным действиям

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
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КИЕВ, 24 янв — РИА Новости. Президент Украины заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии. Владимир Зеленский считает, что пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию национальных интересов, сообщает пресс-служба офиса президента.
"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства. В этот решающий период чрезвычайно важную роль играет эффективная разведка… Мы научились <…> сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможности для воплощения такой стратегии. Интеллект, способность генерировать нешаблонные решения для острых проблем, отвага и самоотверженность каждого разведчика должны и дальше оставаться действенными инструментами для работы на благо нашего государства", — заявил Зеленский на встрече, посвященной Дню внешней разведки Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 08:00
"Он агент Кремля". Кто прописался в Киеве с позывным Тимофеев
Президент отметил, что информация о планах и действиях другой стороны во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях. Также он подчеркнул важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал и Украину никто не использовал в своих интересах.
"Наши граждане объединены для того, чтобы вернуть наши территории и пожелать мира нашему независимому государству. Поэтому от вас многое зависит: от правдивости информации до ее своевременности", — сказал Зеленский.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 19:10
В Раде посоветовали украинцам держать "тревожный чемодан" из-за России
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" Москвы у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кремль не раз отвергал обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", отмечая, что подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи наших границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:00
Политолог прокомментировал сокращение персонала посольства США на Украине
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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