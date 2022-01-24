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Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022
Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022 - РИА Новости, 24.01.2022
Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на начавшейся в Дубаи (ОАЭ) главной международной выставке в области медицины и здравоохранения Arab... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:23
2022-01-24T18:23
бахрейн
российский экспортный центр
ао "российский экспортный центр"
вероника никишина
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на начавшейся в Дубаи (ОАЭ) главной международной выставке в области медицины и здравоохранения Arab Health 2022 29 экспонентов на экспозиции площадью более полутысячи квадратных метров, сообщает центр.Крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе представил разработки в области мехатроники, электроники, ИИ и нейросетей. Более 650 роботов уже работают в 43 странах мира от Канады до Австралии. Многие участники имеют более чем 15-летний опыт экспорта продукции на рынки европейских стран."Arab Health – это крупнейшая на Ближнем Востоке и вторая по величине в мире выставка в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, и для нас очень важно расширение присутствия российских компаний на такой масштабной площадке. Мы традиционно организуем для наших экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров запланировано свыше 200. Так, в формате MatchMaking уже в первый день выставки удалось провести свыше 40 продуктивных бизнес-встреч. Особенную заинтересованность проявили байеры из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Египта, Пакистана, Иордании и Ирака", – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Во время выставки участники Российской коллективной экспозиции встретятся с представителями управления здравоохранения Дубая (DHA), чтобы обсудить возможности экспорта услуг и продукции через медицинские учреждения DHA, включая больницы Latifa, Dubai, Rashid и Hatta Hospitals, 12 центров медико-санитарной помощи, 17 медицинских фитнес-центров и 6 специализированных центров.Кроме того, российские экспортеры встретятся с представителями крупнейших игроков на рынке здравоохранения Дубая и стран Персидского залива: Bin Ali Medical Supplies LLC, Pharma Land LLC, Medicom Pharma &amp; Medical Equipment Store LLC. На повестке дня – "Экспорт медицинских товаров на рынок ОАЭ: практические советы и рекомендации для российских производителей".
https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html
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бахрейн, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
18:23 24.01.2022
 

Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИнновационные продукты с использованием искусственного интеллекта
Инновационные продукты с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Инновационные продукты с использованием искусственного интеллекта
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на начавшейся в Дубаи (ОАЭ) главной международной выставке в области медицины и здравоохранения Arab Health 2022 29 экспонентов на экспозиции площадью более полутысячи квадратных метров, сообщает центр.
"Среди участников – ведущие компании, занимающиеся разработкой и производством современной медицинской продукции. На выставке они представили новейшие разработки в области ядерной и экологической безопасности, газоанализаторы для быстрого тестирования различных заболеваний, системы радиационного контроля, неинвазивные, портативные изделия, по эффективности способные заменить физиотерапевтический кабинет, а также электронейромиографы и приборы для исследования потенциала мозга, медицинские стимуляторы на базе VR и инновационные продукты для обучения медицинского персонала", - рассказывает РЭЦ.
Крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе представил разработки в области мехатроники, электроники, ИИ и нейросетей. Более 650 роботов уже работают в 43 странах мира от Канады до Австралии. Многие участники имеют более чем 15-летний опыт экспорта продукции на рынки европейских стран.
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"Arab Health – это крупнейшая на Ближнем Востоке и вторая по величине в мире выставка в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, и для нас очень важно расширение присутствия российских компаний на такой масштабной площадке. Мы традиционно организуем для наших экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров запланировано свыше 200. Так, в формате MatchMaking уже в первый день выставки удалось провести свыше 40 продуктивных бизнес-встреч. Особенную заинтересованность проявили байеры из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Египта, Пакистана, Иордании и Ирака", – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Во время выставки участники Российской коллективной экспозиции встретятся с представителями управления здравоохранения Дубая (DHA), чтобы обсудить возможности экспорта услуг и продукции через медицинские учреждения DHA, включая больницы Latifa, Dubai, Rashid и Hatta Hospitals, 12 центров медико-санитарной помощи, 17 медицинских фитнес-центров и 6 специализированных центров.
Кроме того, российские экспортеры встретятся с представителями крупнейших игроков на рынке здравоохранения Дубая и стран Персидского залива: Bin Ali Medical Supplies LLC, Pharma Land LLC, Medicom Pharma & Medical Equipment Store LLC. На повестке дня – "Экспорт медицинских товаров на рынок ОАЭ: практические советы и рекомендации для российских производителей".
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