https://ria.ru/20220124/razrabotki-1769302852.html

Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022

Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022 - РИА Новости, 24.01.2022

Почти 30 компаний из России покажут свои разработки на Arab Health 2022

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на начавшейся в Дубаи (ОАЭ) главной международной выставке в области медицины и здравоохранения Arab... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:23

2022-01-24T18:23

2022-01-24T18:23

бахрейн

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) представил на начавшейся в Дубаи (ОАЭ) главной международной выставке в области медицины и здравоохранения Arab Health 2022 29 экспонентов на экспозиции площадью более полутысячи квадратных метров, сообщает центр.Крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе представил разработки в области мехатроники, электроники, ИИ и нейросетей. Более 650 роботов уже работают в 43 странах мира от Канады до Австралии. Многие участники имеют более чем 15-летний опыт экспорта продукции на рынки европейских стран."Arab Health – это крупнейшая на Ближнем Востоке и вторая по величине в мире выставка в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, и для нас очень важно расширение присутствия российских компаний на такой масштабной площадке. Мы традиционно организуем для наших экспортеров целевые переговоры с потенциальными покупателями, и в этом году таких переговоров запланировано свыше 200. Так, в формате MatchMaking уже в первый день выставки удалось провести свыше 40 продуктивных бизнес-встреч. Особенную заинтересованность проявили байеры из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Омана, Египта, Пакистана, Иордании и Ирака", – отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Во время выставки участники Российской коллективной экспозиции встретятся с представителями управления здравоохранения Дубая (DHA), чтобы обсудить возможности экспорта услуг и продукции через медицинские учреждения DHA, включая больницы Latifa, Dubai, Rashid и Hatta Hospitals, 12 центров медико-санитарной помощи, 17 медицинских фитнес-центров и 6 специализированных центров.Кроме того, российские экспортеры встретятся с представителями крупнейших игроков на рынке здравоохранения Дубая и стран Персидского залива: Bin Ali Medical Supplies LLC, Pharma Land LLC, Medicom Pharma & Medical Equipment Store LLC. На повестке дня – "Экспорт медицинских товаров на рынок ОАЭ: практические советы и рекомендации для российских производителей".

https://ria.ru/20220113/magaziny-1767715446.html

https://ria.ru/20220105/pavilon-1766643481.html

бахрейн

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бахрейн, российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия