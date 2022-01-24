https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237769.html

Мосгорсуд оставил в силе запреты, наложенные на Рашкина

Мосгорсуд оставил в силе запреты, наложенные на Рашкина - РИА Новости, 24.01.2022

Мосгорсуд оставил в силе запреты, наложенные на Рашкина

Мосгорсуд признал законными запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:56

2022-01-24T12:56

2022-01-24T13:59

происшествия

москва

валерий рашкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законными запреты, наложенные на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по делу о незаконной охоте, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Басманный суд Москвы 13 декабря запретил депутату на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительства без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00.Срок действия запрета суд установил до 13 февраля. Рашкин обжаловал те запреты, которые мешают ему в работе, просил разрешить звонки и интернет."Апелляционная инстанция оставила решение суда об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. По данным защиты, Рашкин не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.По данным СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин с компанией поехал охотиться на лося, не имея разрешения. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон машины, а затем уехали, полагает следствие.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Помимо этого, коммуниста привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.

https://ria.ru/20211228/rashkin-1765826599.html

https://ria.ru/20211213/deyatelnost-1763554942.html

https://ria.ru/20211222/rashkin-1764875643.html

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