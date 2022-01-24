https://ria.ru/20220124/rakety-1769188559.html

ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами

ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами - РИА Новости, 24.01.2022

ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена движением "Ансар... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T06:24

2022-01-24T06:24

2022-01-24T11:31

в мире

оаэ

абу-даби

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769220736_0:395:2730:1931_1920x0_80_0_0_25cd5531ff77338aabd88c82b7def00e.jpg

КАИР, 24 янв — РИА Новости. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах" (хуситы), сообщило государственное агентство страны со ссылкой на Минобороны.Там также добавляется, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.Миноброны ОАЭ выразило готовность "противодействовать любым угрозам и принимает все необходимые меры для защиты государства от всех атак".В начале прошлой недели несколько беспилотников одновременно поразили цели в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании, в результате чего погибли три человека, шестеро получили ранения. Ответственность взяли на себя хуситы — они назвали налет ответом на участие Эмиратов в войне против них в Йемене.В понедельник МИД ОАЭ осудил обстрел хуситами гражданских объектов, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства с 2015-го также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что в Абу-Даби ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили свой контингент на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях. В числе прочего с их помощью удалось вернуть под контроль районы в юго-восточной провинции Шебва.

https://ria.ru/20220118/khusity-1768325803.html

https://ria.ru/20220123/khusity-1769142024.html

оаэ

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оаэ, абу-даби