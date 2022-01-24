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ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами
ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами - РИА Новости, 24.01.2022
ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами
Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена движением "Ансар... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:24
2022-01-24T11:31
в мире
оаэ
абу-даби
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КАИР, 24 янв — РИА Новости. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах" (хуситы), сообщило государственное агентство страны со ссылкой на Минобороны.Там также добавляется, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.Миноброны ОАЭ выразило готовность "противодействовать любым угрозам и принимает все необходимые меры для защиты государства от всех атак".В начале прошлой недели несколько беспилотников одновременно поразили цели в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании, в результате чего погибли три человека, шестеро получили ранения. Ответственность взяли на себя хуситы — они назвали налет ответом на участие Эмиратов в войне против них в Йемене.В понедельник МИД ОАЭ осудил обстрел хуситами гражданских объектов, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства с 2015-го также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что в Абу-Даби ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили свой контингент на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях. В числе прочего с их помощью удалось вернуть под контроль районы в юго-восточной провинции Шебва.
https://ria.ru/20220118/khusity-1768325803.html
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в мире, оаэ, абу-даби
06:24 24.01.2022 (обновлено: 11:31 24.01.2022)
 
ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные хуситами

Системы ПВО ОАЭ перехватили в районе Абу-Даби две ракеты, запущенные хуситами

© REUTERS / Saudi Press AgencyПоследствия падения перехваченной ракеты в городе Дахран, Саудовская Аравия. 24 января 2022
Последствия падения перехваченной ракеты в городе Дахран, Саудовская Аравия. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Saudi Press Agency
Последствия падения перехваченной ракеты в городе Дахран, Саудовская Аравия. 24 января 2022
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КАИР, 24 янв — РИА Новости. Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах" (хуситы), сообщило государственное агентство страны со ссылкой на Минобороны.

"В результате атаки никто не пострадал", — уточняется в материале.

Там также добавляется, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.
Миноброны ОАЭ выразило готовность "противодействовать любым угрозам и принимает все необходимые меры для защиты государства от всех атак".
Повстанцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:15
Хуситы заявили о запуске баллистической ракеты по аэропорту в Дубае
В начале прошлой недели несколько беспилотников одновременно поразили цели в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании, в результате чего погибли три человека, шестеро получили ранения. Ответственность взяли на себя хуситы — они назвали налет ответом на участие Эмиратов в войне против них в Йемене.
В понедельник МИД ОАЭ осудил обстрел хуситами гражданских объектов, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами. На стороне правительства с 2015-го также воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. Несмотря на то, что в Абу-Даби ранее объявили о завершении участия в военных операциях в Йемене, они оставили свой контингент на созданных ими военных базах в йеменских портах. В течение последних недель ОАЭ принимали участие в боях на стороне правительства против хуситов в нескольких йеменских провинциях. В числе прочего с их помощью удалось вернуть под контроль районы в юго-восточной провинции Шебва.
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 16:31
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