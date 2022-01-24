https://ria.ru/20220124/rak-1769289168.html

Россиян предупредили о самом неожиданном симптоме рака

Мясников назвал неожиданный симптом рака - РИА Новости, 24.01.2022

Россиян предупредили о самом неожиданном симптоме рака

Высокий уровень кальция в организме может быть предвестником серьезных заболеваний, включая онкологические, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:09

2022-01-24T17:09

2022-01-24T19:34

общество

здоровье - общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Высокий уровень кальция в организме может быть предвестником серьезных заболеваний, включая онкологические, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы", — сказал медик, отметив, что в последнем случае при повышении уровня кальция даже на один миллиграмм выше нормы, как правило, требуется операция.В свою очередь, пониженное содержание этого макроэлемента чаще всего приводит к сильной слабости, при которой человек не может даже поднять стакан воды. Мясников подчеркнул, что прием большого количества кальция в таблетках чреват образованием камней в почках, поэтому как минимум половина суточной дозы должна содержаться в продуктах. К тому же он не усваивается в организме без витамина D.Ранее Мясников назвал продукт, который может быть смертельно опасным для мужчин. По его словам, чрезмерное употребление молочных продуктов приводит к понижению уровня витамина D в организме, что, в свою очередь, может запустить механизм развития рака предстательной железы.

https://ria.ru/20220123/rak-1769164251.html

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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)