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Россиян предупредили о самом неожиданном симптоме рака
Мясников назвал неожиданный симптом рака - РИА Новости, 24.01.2022
Россиян предупредили о самом неожиданном симптоме рака
Высокий уровень кальция в организме может быть предвестником серьезных заболеваний, включая онкологические, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:09
2022-01-24T19:34
общество
здоровье - общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Высокий уровень кальция в организме может быть предвестником серьезных заболеваний, включая онкологические, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1"."Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы", — сказал медик, отметив, что в последнем случае при повышении уровня кальция даже на один миллиграмм выше нормы, как правило, требуется операция.В свою очередь, пониженное содержание этого макроэлемента чаще всего приводит к сильной слабости, при которой человек не может даже поднять стакан воды. Мясников подчеркнул, что прием большого количества кальция в таблетках чреват образованием камней в почках, поэтому как минимум половина суточной дозы должна содержаться в продуктах. К тому же он не усваивается в организме без витамина D.Ранее Мясников назвал продукт, который может быть смертельно опасным для мужчин. По его словам, чрезмерное употребление молочных продуктов приводит к понижению уровня витамина D в организме, что, в свою очередь, может запустить механизм развития рака предстательной железы.
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общество, здоровье - общество, александр мясников (врач)
17:09 24.01.2022 (обновлено: 19:34 24.01.2022)
 
Мясников назвал неожиданный симптом рака

Врач Мясников: повышенный уровень кальция может быть симптомом рака почек и легкого

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : ВГТРК
Александр Мясников
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Высокий уровень кальция в организме может быть предвестником серьезных заболеваний, включая онкологические, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
"Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы", — сказал медик, отметив, что в последнем случае при повышении уровня кальция даже на один миллиграмм выше нормы, как правило, требуется операция.
В свою очередь, пониженное содержание этого макроэлемента чаще всего приводит к сильной слабости, при которой человек не может даже поднять стакан воды. Мясников подчеркнул, что прием большого количества кальция в таблетках чреват образованием камней в почках, поэтому как минимум половина суточной дозы должна содержаться в продуктах. К тому же он не усваивается в организме без витамина D.
Ранее Мясников назвал продукт, который может быть смертельно опасным для мужчин. По его словам, чрезмерное употребление молочных продуктов приводит к понижению уровня витамина D в организме, что, в свою очередь, может запустить механизм развития рака предстательной железы.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр Мясников (врач)
 
 
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