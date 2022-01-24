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Спикер Рады рассказал, почему не сможет посетить Госдуму с визитом
Спикер Рады рассказал, почему не сможет посетить Госдуму с визитом - РИА Новости, 24.01.2022
Спикер Рады рассказал, почему не сможет посетить Госдуму с визитом
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о группе дружбы с депутатами Госдумы и визите в Москву, заявил, что находится под... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:28
2022-01-24T13:01
политика
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о группе дружбы с депутатами Госдумы и визите в Москву, заявил, что находится под санкциями РФ, поэтому вряд ли такие встречи допустимы и возможны.В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, но и со всеми здоровыми силами, в том числе на Украине вне Рады. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами РФ и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220122/gosduma-1769079121.html
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политика, украина, верховная рада украины, госдума рф, россия
12:28 24.01.2022 (обновлено: 13:01 24.01.2022)
 
Спикер Рады рассказал, почему не сможет посетить Госдуму с визитом

Спикер Рады Стефанчук: я под санкциями, поэтому встречи с депутатами Госдумы невозможны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о группе дружбы с депутатами Госдумы и визите в Москву, заявил, что находится под санкциями РФ, поэтому вряд ли такие встречи допустимы и возможны.
В Госдуме ранее были образованы группы по взаимодействию с парламентами других стран, в том числе с Британией, США и Украиной – ее куратором стал Евгений Попов. По его словам, группы сотрудничества с парламентами США и Украины будут работать не только с парламентами, но и со всеми здоровыми силами, в том числе на Украине вне Рады. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", депутат Рады Виктор Медведчук назвал создание "группы дружбы" между парламентами РФ и Украины важным шагом для нормализации отношений между странами.
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"Я тоже под санкциями РФ, поэтому какие-то такие встречи вряд ли допустимы, возможны и логичны", - сказал Стефанчук в ходе заседания лидеров парламентских фракций в понедельник.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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