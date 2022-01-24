https://ria.ru/20220124/putin-1769259611.html
Путин встретится с губернатором Камчатки
Путин встретится с губернатором Камчатки - РИА Новости, 24.01.2022
Путин встретится с губернатором Камчатки
Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:40
2022-01-24T14:40
2022-01-24T14:40
политика
камчатский край
владимир путин
дмитрий песков
владимир солодов
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник международный телефонный разговор и встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."На вторую половину дня у президента запланирован международный телефонный разговор", - сказал он журналистам.Песков уточнил, что Путин в понедельник работает в Кремле. Он отметил, что в плане Путина в этот день проведение рабочих встреч."В частности, будет встреча президента с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым", - сказал Песков."Край чрезвычайно важный. Много проблем и в то же время много позитивных достижений, обо всем об этом пойдет сегодня речь", - добавил он.Песков подчеркнул, что Путин продолжает регулярное общение с главами регионов.
https://ria.ru/20220123/putin-1769131421.html
https://ria.ru/20220121/vstrecha-1769001787.html
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политика, камчатский край, владимир путин, дмитрий песков, владимир солодов
Путин встретится с губернатором Камчатки
Президент Путин встретится с губернатором Камчатского края Солодовым