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Выяснилось, сколько путешественников готовы отправиться в тур за прививкой

Выяснилось, сколько путешественников готовы отправиться в тур за прививкой - РИА Новости, 24.01.2022

Выяснилось, сколько путешественников готовы отправиться в тур за прививкой

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они отправиться за границу для иммунизации от коронавируса одобренной ВОЗ вакциной и сколько... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:39

2022-01-24T12:39

2022-01-24T12:39

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, планируют ли они отправиться за границу для иммунизации от коронавируса одобренной ВОЗ вакциной и сколько готовы за это заплатить, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследования среди 1400 пользователей и выяснили, что каждый второй из них интересовался этой темой — изучал список стран, куда можно поехать, узнавал о стоимости процедуры и правилами ее проведения. Совершить такую поездку готовы чуть меньше туристов — 44 процента.Путешественники могут заплатить за "вакцинный" тур в среднем 40 тысяч рублей. Для того чтобы реализовать задуманное, 54 процента взяли бы с собой семью или родных, остальные предпочли бы отправиться на процедуру в одиночестве.Идея прививки иностранным препаратом интересует 87 процентов туристов потому, что дает больше возможностей для путешествий. Остальные отметили, что зарубежные вакцины вызывают у них больше доверия.Около 12 процентов опрошенных признались, что хотели бы пройти такую процедуру, не выезжая из России.При выборе страны, где можно было бы получить зарубежную вакцину, туристы отдали свое предпочтение Турции — ее называли в 21,5 процента случаев. Хорватия интересует 11,7 процента путешественников. Еще шесть процентов пользователей готовы отправиться в Армению, а четыре процента — в Сербию, указали аналитики.Респонденты называли также другие европейские государства, в которые хотели бы поехать за вакциной, в их числе Франция, Италия и Испания, но они пока не доступны для туристических поездок.Эксперты рассказали, что 51 процент опрошенных надеется, что препараты от коронавируса, разработанные в России, будут признаны за границей.

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

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