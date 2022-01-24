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В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе
В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе
Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:38
2022-01-24T14:38
2022-01-24T15:05
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В данном случае мы не будет уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику, истеричные действия. Поэтому я воздержусь от ответа на ваш вопрос... Да, угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее",- сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные по планам наступления Киева и о существующей угрозе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/dnr-1769243811.html
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украина, донбасс, россия, политика, ситуация в днр и лнр
14:38 24.01.2022 (обновлено: 15:05 24.01.2022)
В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе
Пресс-секретарь Путина Песков: угроза провокаций Киева в Донбассе очень высока