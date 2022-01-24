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В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе
В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе
Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:38
2022-01-24T15:05
украина
донбасс
россия
политика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В данном случае мы не будет уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику, истеричные действия. Поэтому я воздержусь от ответа на ваш вопрос... Да, угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее",- сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные по планам наступления Киева и о существующей угрозе.
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украина, донбасс, россия, политика, ситуация в днр и лнр
14:38 24.01.2022 (обновлено: 15:05 24.01.2022)
 
В Кремле заявили о высокой угрозе провокаций Киева в Донбассе

Пресс-секретарь Путина Песков: угроза провокаций Киева в Донбассе очень высока

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас очень высока, она даже выше, чем раньше, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В данном случае мы не будет уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику, истеричные действия. Поэтому я воздержусь от ответа на ваш вопрос... Да, угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее",- сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля данные по планам наступления Киева и о существующей угрозе.
Местный житель в селе Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:28В мире
В ДНР рассказали, зачем Украина стягивает свои войска в Донбасс
 
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