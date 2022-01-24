https://ria.ru/20220124/proverka-1769178050.html
Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты - РИА Новости, 24.01.2022
Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
Латвийские инспекторы проведут проверку российской военной инфраструктуры в Брянской и Смоленской областях, заявил в воскресенье начальник Национального центра... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T00:08
2022-01-24T00:08
2022-01-24T00:09
в мире
смоленская область
сергей рыжков
латвия
россия
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвийские инспекторы проведут проверку российской военной инфраструктуры в Брянской и Смоленской областях, заявил в воскресенье начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Подобные инспекции проводятся для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).В ходе работы инспекторы из Латвии получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.
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в мире, смоленская область, сергей рыжков, латвия, россия
00:08 24.01.2022 (обновлено: 00:09 24.01.2022)
Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты
Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты в Смоленской и Брянской областях
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвийские инспекторы проведут проверку российской военной инфраструктуры в Брянской и Смоленской областях, заявил в воскресенье начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведет на территории РФ инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию. Определенный Латвией указанный район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров", - сказал он.
Подобные инспекции проводятся для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).
В ходе работы инспекторы из Латвии получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.