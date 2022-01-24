https://ria.ru/20220124/proverka-1769178050.html

Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты

Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты - РИА Новости, 24.01.2022

Латвийские инспекторы проверят российские военные объекты

Латвийские инспекторы проведут проверку российской военной инфраструктуры в Брянской и Смоленской областях, заявил в воскресенье начальник Национального центра... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T00:08

2022-01-24T00:08

2022-01-24T00:09

в мире

смоленская область

сергей рыжков

латвия

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Латвийские инспекторы проведут проверку российской военной инфраструктуры в Брянской и Смоленской областях, заявил в воскресенье начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.Подобные инспекции проводятся для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).В ходе работы инспекторы из Латвии получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.

https://ria.ru/20220118/proverka-1768290350.html

смоленская область

латвия

россия

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в мире, смоленская область, сергей рыжков, латвия, россия