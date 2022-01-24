https://ria.ru/20220124/protez-1769246641.html
В России сертифицировали композитные протезы для суставов
В России сертифицировали композитные протезы для суставов - РИА Новости, 24.01.2022
В России сертифицировали композитные протезы для суставов
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) уже сертифицировала композитные протезы для человеческих суставов, созданные в рамках диверсификации... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:38
2022-01-24T13:38
2022-01-24T13:38
наука
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
борис обносов
россия
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) уже сертифицировала композитные протезы для человеческих суставов, созданные в рамках диверсификации производства, сообщил гендиректор корпорации Борис Обносов."Мы сертифицировали суставы из углерод-углеродных материалов. Они, по существу, вечные. Кроме того, обладают очень хорошей вживаемостью в человеческий организм", - сказал Обносов в эфире телеканала "Россия-24".Ранее он сообщал, что корпорация работает над неизнашивающимися протезами для суставов, изготовленными из углерод-углеродного композитного материала. Основное их отличие от традиционных титановых протезов заключается в том, что композитные служат практически вечно, в то время как титановые – 5-7 лет.При изготовлении композитных материалов сплетенные углеродные волокна многократно пропитываются смолами и запекаются для образования углеродной матрицы.
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тактическое ракетное вооружение (корпорация), борис обносов, россия
В России сертифицировали композитные протезы для суставов
КТРВ сертифицировала композитные протезы для суставов
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости.
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) уже сертифицировала композитные протезы для человеческих суставов, созданные в рамках диверсификации производства, сообщил
гендиректор корпорации Борис Обносов.
"Мы сертифицировали суставы из углерод-углеродных материалов. Они, по существу, вечные. Кроме того, обладают очень хорошей вживаемостью в человеческий организм", - сказал Обносов в эфире телеканала "Россия-24".
Ранее он сообщал, что корпорация работает над неизнашивающимися протезами для суставов, изготовленными из углерод-углеродного композитного материала. Основное их отличие от традиционных титановых протезов заключается в том, что композитные служат практически вечно, в то время как титановые – 5-7 лет.
При изготовлении композитных материалов сплетенные углеродные волокна многократно пропитываются смолами и запекаются для образования углеродной матрицы.