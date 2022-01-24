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https://ria.ru/20220124/protasevich-1769287452.html
Протасевич рассказал, что ему изменили меру пресечения
Протасевич рассказал, что ему изменили меру пресечения - РИА Новости, 24.01.2022
Протасевич рассказал, что ему изменили меру пресечения
Один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что покинул место, где содержался под домашним... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:57
2022-01-24T16:57
в мире
белоруссия
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что покинул место, где содержался под домашним арестом, и устроился на работу в правозащитный центр.Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Протасевич, при проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков" в период протестов после президентских выборов 2020 года, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально он содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест.Он отметил, что "только покинул место, где находился под домашним арестом", понедельник – это первый день, как он вышел из дома, и заявил, что надеется "скорее вернуться в рабочий ритм". Протасевич пояснил, что не будет непосредственно правозащитником, а планирует популяризировать успешные "кейсы" центра "Системная правозащита", в том числе случай сбежавшего в Белоруссию польского военнослужащего Эмиля Чечко, чьи интересы в Белоруссии представляет центр.Протасевич сообщил, что также планирует возобновить активность в Twitter и организовать работу своего Telegram-канала в формате блога по актуальным событиям. Он заявил, что не следил в последнее время за новостями, в том числе и по расследованию инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair, что позволило ему "взглянуть на некоторые вещи с позиции простого белоруса".Он в очередной раз заявил, что не исключает возможности, что "его могли подставить условно свои же, вероятность такого высока". Протасевич также добавил, что не опасается своей ликвидации западными спецслужбами, потому что белорусские спецслужбы доказали свой профессионализм. "Не думаю, что возможно покушение на меня", - добавил блогер.Кроме того, он сообщил, что не может прогнозировать сроки окончания расследования его уголовного дела и результат расследования. По его словам, он заключил досудебное соглашение, но решение о том, соблюдал ли он его условия, будут принимать компетентные органы.
https://ria.ru/20220119/ryanair-1768475174.html
https://ria.ru/20211221/sapega-1764681352.html
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в мире, белоруссия, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
16:57 24.01.2022
 
Протасевич рассказал, что ему изменили меру пресечения

Основатель Telegram-канала Nexta Протасевич получил работу в правозащитном центре

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Роман Протасевич
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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Один из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич заявил, что покинул место, где содержался под домашним арестом, и устроился на работу в правозащитный центр.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Протасевич, при проверке документов его задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков" в период протестов после президентских выборов 2020 года, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Изначально он содержался в СИЗО в Минске, а затем был переведен под домашний арест.
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"Следствие продолжается, последние семь месяцев я провел под домашним арестом… Появилась работа… Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита", - сказал Протасевич во время стрима в понедельник на YouTube-канале директора этого центра Дмитрия Белякова.
Он отметил, что "только покинул место, где находился под домашним арестом", понедельник – это первый день, как он вышел из дома, и заявил, что надеется "скорее вернуться в рабочий ритм". Протасевич пояснил, что не будет непосредственно правозащитником, а планирует популяризировать успешные "кейсы" центра "Системная правозащита", в том числе случай сбежавшего в Белоруссию польского военнослужащего Эмиля Чечко, чьи интересы в Белоруссии представляет центр.
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Протасевич сообщил, что также планирует возобновить активность в Twitter и организовать работу своего Telegram-канала в формате блога по актуальным событиям. Он заявил, что не следил в последнее время за новостями, в том числе и по расследованию инцидента с посадкой в Минске самолета Ryanair, что позволило ему "взглянуть на некоторые вещи с позиции простого белоруса".
Он в очередной раз заявил, что не исключает возможности, что "его могли подставить условно свои же, вероятность такого высока". Протасевич также добавил, что не опасается своей ликвидации западными спецслужбами, потому что белорусские спецслужбы доказали свой профессионализм. "Не думаю, что возможно покушение на меня", - добавил блогер.
Кроме того, он сообщил, что не может прогнозировать сроки окончания расследования его уголовного дела и результат расследования. По его словам, он заключил досудебное соглашение, но решение о том, соблюдал ли он его условия, будут принимать компетентные органы.
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