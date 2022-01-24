https://ria.ru/20220124/prokat-1769225822.html
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные - РИА Новости, 24.01.2022
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные
Комедийный боевик "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:52
2022-01-24T11:52
2022-01-24T11:52
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комедийный боевик "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, составили 75,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Картина рассказывает о том, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался триллер "Аллея кошмаров", он собрал 72 миллиона рублей. Третье место в рейтинге занял фантастический боевик "Человек-паук: нет пути домой" со сборами в 52,7 миллиона рублей.Четвертое заняла получила отечественная приключенческая комедия "Последний богатырь: посланник Тьмы", собравшая за выходные 49,2 миллиона рублей. Замыкает пятерку триллер "Крик", он собрал 47,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220121/rasputin-1768777918.html
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные
Фильм "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ за выходные