Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/prokat-1769225822.html
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные - РИА Новости, 24.01.2022
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные
Комедийный боевик "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:52
2022-01-24T11:52
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767320298_0:0:2578:1450_1920x0_80_0_0_ba5dc7a41217ea3cf24855e60e8d0181.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комедийный боевик "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, составили 75,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.Картина рассказывает о том, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался триллер "Аллея кошмаров", он собрал 72 миллиона рублей. Третье место в рейтинге занял фантастический боевик "Человек-паук: нет пути домой" со сборами в 52,7 миллиона рублей.Четвертое заняла получила отечественная приключенческая комедия "Последний богатырь: посланник Тьмы", собравшая за выходные 49,2 миллиона рублей. Замыкает пятерку триллер "Крик", он собрал 47,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220121/rasputin-1768777918.html
https://ria.ru/20220120/kino-1768615626.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767320298_323:0:2256:1450_1920x0_80_0_0_69c5446bf7274ffb310c3db5703b0673.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
11:52 24.01.2022
 
Фильм "King's man: Начало" опять возглавил кинопрокат в России за выходные

Фильм "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ за выходные

© 20th Century Studios (2021)Кадр из фильма "King’s Man: Начало"
Кадр из фильма King’s Man: Начало
© 20th Century Studios (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комедийный боевик "King's man: Начало" вторую неделю возглавляет кинопрокат в России и СНГ, сборы за прошедшие выходные, по неофициальным и предварительным данным, составили 75,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com.
Картина рассказывает о том, как секретная разведывательная организация противостоит самым ужасным тиранам и криминальным гениям.
Рис Иванс в роли Григория Распутина в фильме King’s Man: Начало
21 января, 08:00Культура
Злодей и чудотворец. Как в мировом кино показывают Распутина
На втором месте по кассовым сборам за прошедшие выходные оказался триллер "Аллея кошмаров", он собрал 72 миллиона рублей. Третье место в рейтинге занял фантастический боевик "Человек-паук: нет пути домой" со сборами в 52,7 миллиона рублей.
Четвертое заняла получила отечественная приключенческая комедия "Последний богатырь: посланник Тьмы", собравшая за выходные 49,2 миллиона рублей. Замыкает пятерку триллер "Крик", он собрал 47,1 миллиона рублей.
Кадр из фильма 355
20 января, 08:00Культура
Фильмы недели: драма с Бельмондо, женщины-невидимки и хиты фестивалей
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
Лента новостейМолния
Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину