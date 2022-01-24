https://ria.ru/20220124/priznanie-1769339554.html

Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.01.2022

Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать предложение депутатов Госдумы от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T23:31

2022-01-24T23:31

2022-01-24T23:31

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки не смогла прокомментировать предложение депутатов Госдумы от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Я не разговаривала с нашей командой по нацбезопасности об этом. Вы знаете наше мнение: суверенитет Украины. Других комментариев на данный момент у меня нет", - сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос, посчитает ли Вашингтон эскалацией возможное признание самопровозглашенных республик со стороны РФ.Ранее стало известно, что совет Госдумы принял решение в феврале рассмотреть обращение фракции КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220124/diplomatiya-1769338564.html

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