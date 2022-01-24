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Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале
Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале - РИА Новости, 24.01.2022
Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале
Совет Госдумы в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости первый замглавы... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:29
2022-01-24T19:19
политика
госдума рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Совет Госдумы в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев."Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", — сказал он.Девятнадцатого января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть этот вопрос. По их мнению, признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств позволит защитить народы республик от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.Кроме того, коммунисты обратились к президенту с просьбой как можно скорее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с руководителями фракций по поводу этой инициативы пройдут на следующей неделе.Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.Минские соглашения по урегулированию гражданского конфликта предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако киевские власти все время затягивают выполнение договоренностей.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Владимир Путин подчеркивал, что Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
https://ria.ru/20220120/donbass-1768707353.html
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политика, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:29 24.01.2022 (обновлено: 19:19 24.01.2022)
 
Совет Госдумы рассмотрит обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР в феврале

Совет Госдумы решил рассмотреть проект обращения о признании ДНР и ЛНР в феврале

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы России
Пленарное заседание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Пленарное заседание Госдумы России
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Совет Госдумы в феврале рассмотрит обращение фракции КПРФ к Владимиру Путину о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции коммунистов Николай Коломейцев.
"Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале", — сказал он.
Девятнадцатого января в проекте обращения к Путину депутаты Госдумы от КПРФ попросили его рассмотреть этот вопрос. По их мнению, признание ДНР и ЛНР в качестве независимых государств позволит защитить народы республик от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.
Кроме того, коммунисты обратились к президенту с просьбой как можно скорее провести переговоры с руководством Донецка и Луганска, чтобы создать правовую основу межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с руководителями фракций по поводу этой инициативы пройдут на следующей неделе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 12:35
В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР
Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения по урегулированию гражданского конфликта предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако киевские власти все время затягивают выполнение договоренностей.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Владимир Путин подчеркивал, что Россия не бросит Донбасс — "несмотря ни на что". Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснял, что Москва продолжит оказывать помощь проживающим там русскоязычным людям, в том числе гуманитарную.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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ПолитикаГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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