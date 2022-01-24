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Мобильные приложения, которые следят за нами
Эксперт назвал мобильные приложения, которые следят за нами - РИА Новости, 24.01.2022
Мобильные приложения, которые следят за нами
Мобильные приложения и сервисы в ряде случаев могут собрать достаточно подробную информацию о людях, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T02:17
2022-01-24T02:17
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анна михайлова
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мобильные приложения и сервисы в ряде случаев могут собрать достаточно подробную информацию о людях, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.Многие приложения встраивают рекламные трекеры от Google, Facebook и Яндекс как для собственных нужд, так и для продажи данных. В самих трекерах, по словам эксперта, нет большого риска, так как данные в них обезличены. Однако в комплексе с передачей GPS-данных, и MAC–адреса и данных устройства, трекеры могут позволить отследить пользователя.Наибольший риск представляет так называемое сталкерское ПО. Оно позволяет не только следить за перемещением, но и снимать скриншоты, перехватывать сетевую активность и собирать другую пользовательскую информацию, предупреждает эксперт. При этом Россия, по ее мнению, является одной из стран-лидеров по установкам шпионского ПО.
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технологии, google, gps, facebook, яндекс, россия, анна михайлова
02:17 24.01.2022
 
Эксперт назвал мобильные приложения, которые следят за нами

Эксперт Михайлова предупредила о слежке со стороны трекеров поисковиков в смартфоне

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Смартфон
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Мобильные приложения и сервисы в ряде случаев могут собрать достаточно подробную информацию о людях, рассказала агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова.
Многие приложения встраивают рекламные трекеры от Google, Facebook и Яндекс как для собственных нужд, так и для продажи данных. В самих трекерах, по словам эксперта, нет большого риска, так как данные в них обезличены. Однако в комплексе с передачей GPS-данных, и MAC–адреса и данных устройства, трекеры могут позволить отследить пользователя.
Слежка - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября 2021, 02:18
Эксперт объяснил, как вычислить слежку через смартфон
Наибольший риск представляет так называемое сталкерское ПО. Оно позволяет не только следить за перемещением, но и снимать скриншоты, перехватывать сетевую активность и собирать другую пользовательскую информацию, предупреждает эксперт. При этом Россия, по ее мнению, является одной из стран-лидеров по установкам шпионского ПО.
 
ТехнологииGoogleGPSFacebookЯндексРоссияАнна Михайлова
 
 
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