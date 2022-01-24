https://ria.ru/20220124/preparaty-1769299447.html
Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов
Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов - РИА Новости, 24.01.2022
Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов
Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарственных препаратов,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:02
2022-01-24T18:02
2022-01-24T19:06
россия
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915674_0:277:2978:1952_1920x0_80_0_0_413faf6e8f896acdf5202d0bbbf6c04a.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарственных препаратов, соответствующий перечень указаний опубликовали на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов", — говорится в документе.Доклад по этому вопросу представят до 1 сентября, далее — ежегодно, а ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.Ранее правительство разрешило фонду "Круг добра", который занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями приобретать лекарства до того, как они поступят на российский рынок.Помимо этого, на прошлой неделе правительство одобрило выделение Минздраву средств на закупку препаратов, не зарегистрированных в России.
https://ria.ru/20220124/lekarstva-1769292878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915674_0:0:2604:1952_1920x0_80_0_0_9b7c93a9a51184fd4c02a944c524b2e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, евразийский экономический союз
18:02 24.01.2022 (обновлено: 19:06 24.01.2022)
Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов
Путин поручил проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных препаратов