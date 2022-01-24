https://ria.ru/20220124/preparaty-1769299447.html

Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов

Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов - РИА Новости, 24.01.2022

Путин поручил проработать ускоренную регистрацию инновационных препаратов

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарственных препаратов,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:02

2022-01-24T18:02

2022-01-24T19:06

россия

владимир путин

михаил мишустин

здоровье - общество

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать с ЕАЭС ускоренную процедуру регистрации инновационных лекарственных препаратов, соответствующий перечень указаний опубликовали на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить проработку с государствами — членами Евразийского экономического союза вопроса о необходимости внесения изменений в акты, составляющие право Евразийского экономического союза, в части, касающейся ускоренной процедуры регистрации инновационных лекарственных препаратов", — говорится в документе.Доклад по этому вопросу представят до 1 сентября, далее — ежегодно, а ответственным за исполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.Ранее правительство разрешило фонду "Круг добра", который занимается поддержкой детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями приобретать лекарства до того, как они поступят на российский рынок.Помимо этого, на прошлой неделе правительство одобрило выделение Минздраву средств на закупку препаратов, не зарегистрированных в России.

https://ria.ru/20220124/lekarstva-1769292878.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, здоровье - общество, евразийский экономический союз