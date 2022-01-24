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Госдеп: Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины
Госдеп: Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 24.01.2022
Госдеп: Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины
США ожидают, что появится предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель госдепа, не представив никаких доказательств... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:12
2022-01-24T03:16
в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США ожидают, что появится предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель госдепа, не представив никаких доказательств своим оценкам.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.В госдепе заявили, что беспокойства вызывают сообщения из Великобритании. Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", которым в Лондоне назвали бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвинила в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", что Москва неоднократно опровергала."Я не стану комментировать специфику отчетов разведки, но мы были обеспокоены именно этими тактиками. Мы говорили об этом публично", - заявили в госдепе.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала, членов семей в то же время обязали вернуться на родину, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
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в мире, украина, сша, россия
03:12 24.01.2022 (обновлено: 03:16 24.01.2022)
 
Госдеп: Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины

В госдепе заявили, что Россия может создать "предлог" для эскалации вокруг Украины

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США ожидают, что появится предлог для эскалации ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель госдепа, не представив никаких доказательств своим оценкам.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
"Важно, чтобы люди представляли, к каким вещам может быть готова Россия. Мы считаем, они могут создать предлог для движения на Украину", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
В госдепе заявили, что беспокойства вызывают сообщения из Великобритании. Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют посадить в Киеве "пророссийского лидера", которым в Лондоне назвали бывшего депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева. Четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, включая экс-премьера Николая Азарова, Британия обвинила в связях с теми, кто в России якобы планирует "нападение на Украину", что Москва неоднократно опровергала.
"Я не стану комментировать специфику отчетов разведки, но мы были обеспокоены именно этими тактиками. Мы говорили об этом публично", - заявили в госдепе.
Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала, членов семей в то же время обязали вернуться на родину, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
Посольство США в Киеве. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
03:07
Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать
 
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