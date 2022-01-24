https://ria.ru/20220124/pravitelstvo-1769248132.html

Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства

Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства - РИА Новости, 24.01.2022

Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства

Фракция оппозиционной партии "Батькивщина" в Верховной раде предлагает создать на Украине правительство национального единства для преодоления экономического... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:42

2022-01-24T13:42

2022-01-24T13:42

в мире

украина

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

верховная рада украины

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Фракция оппозиционной партии "Батькивщина" в Верховной раде предлагает создать на Украине правительство национального единства для преодоления экономического кризиса в стране, заявила лидер партии Юлия Тимошенко."Наша команда настаивает на том, чтобы сейчас создать правительство национального единства, специальную программу выхода из кризиса и начать с президентом системные консультации парламента и президента", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Парламент Украины ранее принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%. Госбюджет предусматривает рост ВВП в 3,8%, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 5,95% ВВП. Минимальная зарплата, согласно документу, составит около 244 долларов, средняя будет на уровне около 590 долларов, а в конце года - около 656 долларов.Национальный банк Украины на минувшей неделе ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 году до 3,4% с 3,8%, инфляции - до 7,7% с 5%.

https://ria.ru/20220124/reyting-1769236872.html

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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, верховная рада украины