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Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства
Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства - РИА Новости, 24.01.2022
Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства
Фракция оппозиционной партии "Батькивщина" в Верховной раде предлагает создать на Украине правительство национального единства для преодоления экономического... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:42
2022-01-24T13:42
в мире
украина
партия "батькивщина"
юлия тимошенко
верховная рада украины
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Фракция оппозиционной партии "Батькивщина" в Верховной раде предлагает создать на Украине правительство национального единства для преодоления экономического кризиса в стране, заявила лидер партии Юлия Тимошенко."Наша команда настаивает на том, чтобы сейчас создать правительство национального единства, специальную программу выхода из кризиса и начать с президентом системные консультации парламента и президента", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Парламент Украины ранее принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%. Госбюджет предусматривает рост ВВП в 3,8%, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 5,95% ВВП. Минимальная зарплата, согласно документу, составит около 244 долларов, средняя будет на уровне около 590 долларов, а в конце года - около 656 долларов.Национальный банк Украины на минувшей неделе ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 году до 3,4% с 3,8%, инфляции - до 7,7% с 5%.
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в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, верховная рада украины
13:42 24.01.2022
 
Партия Тимошенко предложила создать правительство национального единства

Партия "Батькивщина" предложила создать на Украине правительство национального единства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Фракция оппозиционной партии "Батькивщина" в Верховной раде предлагает создать на Украине правительство национального единства для преодоления экономического кризиса в стране, заявила лидер партии Юлия Тимошенко.
"Наша команда настаивает на том, чтобы сейчас создать правительство национального единства, специальную программу выхода из кризиса и начать с президентом системные консультации парламента и президента", - сказала Тимошенко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
Парламент Украины ранее принял госбюджет на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП и инфляцией на уровне в 6,2%. Госбюджет предусматривает рост ВВП в 3,8%, на сектор безопасности и обороны предусмотрено выделить 5,95% ВВП. Минимальная зарплата, согласно документу, составит около 244 долларов, средняя будет на уровне около 590 долларов, а в конце года - около 656 долларов.
Национальный банк Украины на минувшей неделе ухудшил прогноз роста ВВП страны в 2022 году до 3,4% с 3,8%, инфляции - до 7,7% с 5%.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреУкраинаПартия "Батькивщина"Юлия ТимошенкоВерховная Рада Украины
 
 
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