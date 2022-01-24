10:29 24.01.2022 (обновлено: 11:35 24.01.2022)
Из-за пожара в котельной на острове Беринга создали спецкомиссию
На Камчатке создали спецкомиссию из-за пожара в котельной на острове Беринга
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюПожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга
Пожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Власти Камчатского края создали специальную комиссию, которая контролирует ситуацию с пожаром в селе Никольское на острове Беринга, при необходимости туда направят оборудование для ремонта, сообщили в пресс-службе правительства.
Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, загорелась около 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники. Котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов.
"В правительстве Камчатского края создана специальная комиссия, которая взяла под контроль ситуацию в селе Никольском Алеутского округа, где днем 24 января загорелась котельная", — говорится в сообщении.
По данным правительства, от котельной тепло получали несколько домов, в которых проживает 151 человек, из которых 38 детей. В МЧС уточнили, что в селе есть еще одна котельная, которая питает остальные дома и социальные объекты.
"Если подачу тепла от котельной сегодня не удастся восстановить после того, как все работы экстренных служб на месте будут завершены, то в ближайшее время в населенный пункт будут направлены обогреватели для квартир и необходимое оборудование для ремонта самой котельной", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.
Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.