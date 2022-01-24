https://ria.ru/20220124/pozhar-1769206852.html

Из-за пожара в котельной на острове Беринга создали спецкомиссию

Из-за пожара в котельной на острове Беринга создали спецкомиссию - РИА Новости, 24.01.2022

Из-за пожара в котельной на острове Беринга создали спецкомиссию

Власти Камчатского края создали специальную комиссию, которая контролирует ситуацию с пожаром в селе Никольское на острове Беринга, при необходимости туда... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:29

2022-01-24T10:29

2022-01-24T11:35

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

остров беринга

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Власти Камчатского края создали специальную комиссию, которая контролирует ситуацию с пожаром в селе Никольское на острове Беринга, при необходимости туда направят оборудование для ремонта, сообщили в пресс-службе правительства.Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, загорелась около 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники. Котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов."В правительстве Камчатского края создана специальная комиссия, которая взяла под контроль ситуацию в селе Никольском Алеутского округа, где днем 24 января загорелась котельная", — говорится в сообщении.По данным правительства, от котельной тепло получали несколько домов, в которых проживает 151 человек, из которых 38 детей. В МЧС уточнили, что в селе есть еще одна котельная, которая питает остальные дома и социальные объекты."Если подачу тепла от котельной сегодня не удастся восстановить после того, как все работы экстренных служб на месте будут завершены, то в ближайшее время в населенный пункт будут направлены обогреватели для квартир и необходимое оборудование для ремонта самой котельной", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20220124/pozhar-1769202069.html

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петропавловск-камчатский

камчатский край

остров беринга

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга