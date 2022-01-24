https://ria.ru/20220124/pozhar-1769203070.html

Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга

Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга - РИА Новости, 24.01.2022

Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга

Камчатские пожарные локализовали пожар, который произошел в здании расположенной на острове Беринга котельной, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:11

2022-01-24T10:11

2022-01-24T11:36

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

остров беринга

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Камчатские пожарные локализовали пожар, который произошел в здании расположенной на острове Беринга котельной, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, загорелась около 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники. Котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов."Пожар локализован в 17.55 по камчатскому времени на площади 260 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", — сказали в МЧС, уточнив, что размер здания 25 на 35 метров.

https://ria.ru/20220124/pozhar-1769202069.html

камчатский край

остров беринга

россия

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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия