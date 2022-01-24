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Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга
Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга - РИА Новости, 24.01.2022
Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга
Камчатские пожарные локализовали пожар, который произошел в здании расположенной на острове Беринга котельной, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:11
2022-01-24T11:36
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
остров беринга
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Камчатские пожарные локализовали пожар, который произошел в здании расположенной на острове Беринга котельной, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, загорелась около 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники. Котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов."Пожар локализован в 17.55 по камчатскому времени на площади 260 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", — сказали в МЧС, уточнив, что размер здания 25 на 35 метров.
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия
10:11 24.01.2022 (обновлено: 11:36 24.01.2022)
 
Пожарные локализовали пожар в котельной на острове Беринга

Пожарные локализовали пожар в котельной ела Никольское на острове Беринга

© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краюПожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга
Пожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : ГУ МЧС по Камчатскому краю
Пожар в котельной в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Камчатские пожарные локализовали пожар, который произошел в здании расположенной на острове Беринга котельной, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга, загорелась около 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники. Котельная отапливала пять многоквартирных жилых домов.
"Пожар локализован в 17.55 по камчатскому времени на площади 260 квадратных метров. Угрозы дальнейшего распространения огня нет", — сказали в МЧС, уточнив, что размер здания 25 на 35 метров.
Пожарные рукава - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:06
Загоревшаяся на острове Беринга котельная отапливала пять домов
 
ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Остров БерингаРоссия
 
 
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