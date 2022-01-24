https://ria.ru/20220124/pozhar-1769202069.html

Загоревшаяся на острове Беринга котельная отапливала пять домов

Загоревшаяся на острове Беринга котельная отапливала пять домов - РИА Новости, 24.01.2022

Загоревшаяся на острове Беринга котельная отапливала пять домов

Пять многоквартирных домов отапливала котельная, которая горит в селе Никольском на острове Беринга, сейчас решается, кто из жителей переедет в гостиницу,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:06

2022-01-24T10:06

2022-01-24T10:06

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

остров беринга

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Пять многоквартирных домов отапливала котельная, которая горит в селе Никольском на острове Беринга, сейчас решается, кто из жителей переедет в гостиницу, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.Котельная, расположенная на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе на острове Беринга загорелась около 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники."Четыре дома по 12 квартир и один дом - 24 квартиры. Всего пять. В настоящий момент проводится поквартирный обход и выясняется, кто из жителей переедет в гостиницу, а кто останется в домах. Свет в домах есть, администрация предоставляет обогреватели. Температура воздуха -7", — сообщили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20220124/pozhar-1769196696.html

камчатский край

остров беринга

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия