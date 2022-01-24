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На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная
На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная - РИА Новости, 24.01.2022
На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная
Котельная горит в селе Никольское, единственном населённом пункте острова Беринга в Тихом океане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:26
2022-01-24T09:26
2022-01-24T11:35
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
остров беринга
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Котельная горит в селе Никольское, единственном населённом пункте острова Беринга в Тихом океане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю."Камчатские пожарные ведут работы по тушению котельной, расположенной на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе", - сообщили в МЧС.В ведомстве уточнили, что вызов поступил в понедельник в 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники."По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавили в МЧС.Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.
https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия
09:26 24.01.2022 (обновлено: 11:35 24.01.2022)
На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная
В единственном населённом пункте острова Беринга в Тихом океане загорелась котельная