https://ria.ru/20220124/pozhar-1769196696.html

На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная

На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная - РИА Новости, 24.01.2022

На острове Беринга в селе Никольское загорелась котельная

Котельная горит в селе Никольское, единственном населённом пункте острова Беринга в Тихом океане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:26

2022-01-24T09:26

2022-01-24T11:35

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

остров беринга

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв - РИА Новости. Котельная горит в селе Никольское, единственном населённом пункте острова Беринга в Тихом океане, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю."Камчатские пожарные ведут работы по тушению котельной, расположенной на улице Школьной в селе Никольском в Алеутском муниципальном округе", - сообщили в МЧС.В ведомстве уточнили, что вызов поступил в понедельник в 16.18 (7.18 мск), на месте работают 12 человек на трех единицах техники."По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - добавили в МЧС.Село Никольское на острове Беринга - единственный населенный пункт в составе Алеутского муниципального округа Камчатского края. По данным сайта регионального правительства, в нем проживают 718 человек. Никольское находится в 775 километрах от Петропавловска-Камчатского.

https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html

камчатский край

остров беринга

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), остров беринга, россия